Rally Montecarlo 2024, Evans resiste in vetta dopo il day-2 ma Ogier e Neuville sono in agguato

Grande spettacolo e qualche colpo di scena nella seconda giornata del Rally Montecarlo 2024, primo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. Gli equipaggi, nelle 6 prove speciali odierne, hanno dovuto fronteggiare un mix di asfalto asciutto, bagnato e in alcuni tratti anche ghiacciato, ovvero le reali condizioni che presenta di solito l’evento monegasco.

Elfyn Evans, dopo aver fatto doppietta nelle due tappe del giovedì, ha conservato il primato in classifica pur non aggiudicandosi nessuno scratch oggi e limitandosi a gestire la situazione senza commettere grandi errori. Il gallese della Toyota, piazzandosi sempre secondo o terzo in tutte le speciali del day-2, ha un vantaggio di 4″5 sul temibile compagno di squadra Sebastien Ogier.

Il fuoriclasse francese della Toyota, nove volte vincitore nel Principato, ha cambiato marcia dalla PS4 Champcella/Saint-Clément 1, imponendosi poi anche nella frazione successiva (con una prestazione dominante) e a fine giornata nella PS8 La Breole/Selonnet 2, continuando a recuperare progressivamente terreno sul leader del rally. Terza piazza provvisoria a 16″1 dalla testa per Thierry Neuville, ancora pienamente in corsa per il successo finale.

Il belga della Hyundai ha vinto quest’oggi 3 prove speciali su 6, lasciando sul piatto però almeno una decina di secondi con un testacoda nel corso della PS4 e perdendo tempo prezioso rispetto agli avversari diretti nella PS5. Posizioni più cristallizzate fuori dal podio, con l’estone Ott Tanak (Hyundai) quarto a 1’13” soprattutto a causa di un fuori strada mattutino nella PS3 dopo aver perso il controllo su un’insidiosa lastra ghiacciata. Quinta piazza a 1’38” per il transalpino Adrien Fourmaux (Ford), sesta a 2’58” per il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai) e settima a 3’27” per il lussemburghese Gregorie Munster (Ford).

