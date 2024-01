Rally Monte-Carlo 2024, Elfyn Evans parte subito con una doppietta e prova il primo allung

Dopo lo shakedown di ieri, oggi ha preso ufficialmente il via il Rally di Monte-Carlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2024. La stagione, in poche parole, è scattata nella serata odierna. Come tradizione, infatti, la corsa monegasca ha visto la partenza con le luci della sera.

Si è partiti con la SS 1 – Thoard / Saint-Geniez di 21,01 chilometri con il successo di Elfyn Evans con 5.2 secondi su Ott Tanak e 8.3 su Thierry Neuville. Quarto Sebastien Ogier a 9.8. Quindi la prima giornata di gare si è conclusa con la SS 2 – Bayons / Bréziers di 25,19 chilometri e la nuova affermazione di Elfyn Evans con 6.8 su Thierry Neuville e 11.8 su Sebastien Ogier.

A questo punto la prima classifica generale vede al comando Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) con un margine si 15.1 secondi su Thierry Neuville (Hyundai i20) e 21.6 su Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris). Quarto Ott Tanak (Hyundai i20) a 22.8.

Foto: Nikos Katikis IPA Sport