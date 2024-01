Rally, Mondiale 2024: i favoriti. Toyota va all-in su Evans, Hyundai a due punte con Neuville e Tanak

Ultimi giorni di attesa in vista del consueto opening stagionale di Montecarlo (25-28 gennaio), che aprirà ufficialmente il Mondiale Rally 2024. Il calendario del WRC prevede quest’anno lo svolgimento di 13 round (di cui ben dieci in Europa, uno in Africa, uno in Sudamerica e uno in Asia), con il gran finale pianificato in Giappone dal 21 al 24 novembre.

Tante novità rispetto al recente passato, sia a livello di regolamenti che per quanto riguarda la line-up piloti delle tre case impegnate nella classe regina Rally1. La notizia più importante è legata indubbiamente alla scelta del due volte campione mondiale (2022 e 2023) Kalle Rovanpera di fare un passo indietro e partecipare solamente ad alcune tappe selezionate del campionato.

Il giovane fenomeno finlandese della Toyota è destinato quindi ad abdicare (anche a causa del nuovo sistema di punteggio, che dà meno vantaggio ai vincitori dei singoli rally), lasciando spazio al resto della concorrenza e concedendo a due “eterni secondi” un’occasione quasi irripetibile per sbloccarsi e conquistare finalmente il tanto agognato primo titolo iridato della carriera. La casa nipponica avrà nuovamente a disposizione part-time anche il fuoriclasse francese Sebastien Ogier, proprio come nell’ultimo biennio.

La rosa dei pretendenti al trono mondiale del WRC nel 2024 si restringe dunque a soli tre nomi: Elfyn Evans con la Toyota GR Yaris Rally1, Thierry Neuville e Ott Tanak con la Hyundai i20 N Rally1. Il 35enne gallese Evans (vice-campione iridato nel 2020, 2021 e 2023) sarà dunque per la prima volta il top driver di riferimento in casa Toyota nella corsa al titolo piloti, mentre la casa coreana avrà il vantaggio di “giocare a due punte”.

L’estone Tanak, campione mondiale nel 2019 con Toyota, ha scelto di tornare in Hyundai (nonostante il travagliato divorzio di fine 2022) dopo una stagione complicata con la Ford di M-Sport e ambisce con grande convinzione al secondo titolo, mentre il suo compagno di squadra belga Thierry Neuville vuole coronare il suo sogno e laurearsi Campione del Mondo WRC dopo aver collezionato la bellezza di cinque secondi e tre terzi posti in campionato.

Foto: IPA Sport