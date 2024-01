Rafael Nadal torna a giocare: scelto il prossimo torneo, entry list di lusso con Medvedev e Rublev

Rafael Nadal ha dovuto rinunciare agli Australian Open 2024 a causa di un micro-strappo muscolare. Il fuoriclasse spagnolo, tornato in attività dopo un anno lontano dall’agonismo, aveva vinto due incontri nell’ATP 250 di Brisbane e poi è incappato in questo problema fisico che gli ha impedito di prendere parte al primo Slam della stagione. Il mancino di Manacor è tornato a casa, si è guarito e già deciso quale sarà il suo prossimo impegno tennistico.

Il 37enne risulta infatti nella entry list del torneo ATP 250 di Doha, che si disputerà sul cemento della capitale del Qatar dal 19 al 25 febbraio. L’ex numero 1 al mondo ha già vinto questa manifestazione nel 2013 e sarà uno dei fiori all’occhiello del campo partente insieme ai russi Daniil Medvedev (numero 3) e Andrey Rublev (numero 5) e al veterano britannico Andy Murray. L’iberico cercherà di ritrovare nuovamente il feeling con il campo e di riprendere la marcia di avvicinamento verso i due grandi obiettivi della stagione.

Rafael Nadal non ha infatti fatto mistero di volere essere assoluto protagonista al Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà sulla terra rossa di Parigi il prossimo 26 maggio. Lo spagnolo inseguirà il 15mo successo in carriera nella capitale francese, dove a seguire proverà a conquistare anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, il cui torneo di tennis si disputerà proprio in quell’impianto dove Nadal ha dettato legge più volte.

Foto: Lapresse