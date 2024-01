Quante posizioni guadagnano Bolelli e Vavassori nel ranking ATP di doppio: pazzesco balzo agli Australian Open

Sabato 27 gennaio Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno protagonisti della finale di doppio maschile degli Australian Open 2024. I due italiani saranno opposti alla coppia formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden. Un grande traguardo quello raggiunto dai tennisti nostrani, ma ora si cercherà di compiere un altro passo ed entrare nella storia dello sport italiano.

Se si vanno poi a valutare i riflessi in classifica mondiale, si può comprendere che il ranking ATP del doppio sorride. I 1200 punti incamerati grazie alla qualificazione nell’atto conclusivo a Melbourne sono pesanti. Vavassori, che all’inizio del percorso era n.45 con 2522, compierà un grande balzo avanti, andando a ritoccare sensibilmente il proprio best ranking. Con i 3002 punti attuali, considerando lo scarto dei 90 del secondo turno degli Australian Open 2023, il piemontese è n.27 virtuale. In caso di trionfo, andrebbe a occupare la 17ma piazza (3802 punti).

Per quanto concerne Bolelli, con un grande passato in riferimento al sigillo nel 2015 sempre in doppio a Melbourne con Fabio Fognini, l’emiliano con la finale raggiunta sale al 28° posto (2845 punti) e, in caso di successo, andrebbe a prendersi la 22ma posizione della classifica mondiale (3645 punti).

Riepilogando schematicamente:

RANKING ANDREA VAVASSORI DOPPIO 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 1892, 45° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 90 (secondo turno Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: al momento 1200 (finale Australian Open 2024).

Ranking dopo il passaggio in finale: 3002 punti, 27° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 3802 punti, 17° posto.

RANKING SIMONE BOLELLI DOPPIO 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 1645, 56° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 0 (primo turno Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: al momento 1200 (finale Australian Open 2024).

Ranking dopo il passaggio in finale: 2845 punti, 28° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 3645 punti, 22° posto.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito