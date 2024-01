Quante ore ha giocato sinora Sinner agli Australian Open: il confronto con Djokovic

Jannik Sinner, testa di serie numero 4, ed il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, si sono qualificati per i quarti di finale degli Australian Open 2024 di tennis, ed in caso di ulteriore successo si sfideranno in semifinale.

Diverso il percorso che ha permesso ai due, finora, di superare quattro turni: Sinner ha vinto dodici set consecutivi senza cederne, mentre Djokovic ha perso un parziale sia nel primo che nel secondo incontro, con un bilancio, dunque, di 12-2.

Sinner, inoltre, per battere 3-0 i suoi avversari ha impiegato, nell’ordine, 2 ore e 35 contro Botic van de Zandschulp, 1 ora e 45 contro Jesper de Jong, 1 ora e 55 contro Sebastian Baez, e 2 ore e 35 contro Karen Khachanov, per un totale di 8 ore e 50 minuti di gioco.

Djokovic, invece, per battere 3-1 i primi due avversari ha impiegato 4 ore contro Dino Prizmic e 3 ore e 12 contro Alexei Popyrin, per poi superare per 3-0 i due ostacoli successivi, impiegando 2 ore e 32 contro Tomas Martin Etcheverry ed 1 ora e 46 contro Adrian Mannarino, per un totale di 11 ore e 30 minuti.

Nel complesso, dunque, Jannik Sinner, oltre ad aver giocato due set in meno rispetto al serbo, è rimasto in campo anche per 2 ore e 40 minuti in meno, e le energie supplementari spese dal serbo potrebbero presentare poi il conto nelle fasi salienti del torneo.

TEMPI IN CAMPO PER JANNIK SINNER E NOVAK DJOKOVIC

Jannik Sinner

2.35 Botic van de Zandschulp

1.45 Jesper de Jong

1.55 Sebastian Baez

2.35 Karen Khachanov

8.50 Totale

Novak Djokovic

4.00 Dino Prizmic (1 set ceduto)

3.12 Alexei Popyrin (1 set ceduto)

2.32 Tomas Martin Etcheverry

1.46 Adrian Mannarino

11.30 Totale

Foto; LaPresse