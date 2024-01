Quando si gioca Sinner-Van de Zandschulp agli Australian Open: orario esatto, dove vederlo in tv e streaming

Domani, alle 02.00 italiane (diretta tv su Eurosport1 HD o su Eurosport2 HD), Jannik Sinner esordirà agli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) darà il via alle danze sul Centrale di Melbourne, affrontando l’olandese Botic van de Zandschulp (n.59 ATP). Una sfida non banale per Sinner, trattandosi di un primo turno in uno Slam.

Il classe 2001 del Bel Paese viene da una chiusura di 2023 straordinaria, suggellata dalla vittoria in Coppa Davis e dal raggiungimento della posizione n.4 del ranking. Un riscontro frutto delle affermazioni nei tornei a Pechino (Cina) e a Vienna (Austria), senza dimenticare la Finale raggiunta nel Master di fine anno a Torino. Partite nelle quali l’azzurro ha fatto vedere un tennis di altissimo livello.

L’obiettivo del 2024 sarà quello di consolidare questo standard ed esprimerlo nell’intera stagione. Si vorrà farlo a partire dal confronto con il neerlandese. Un tennista che esprime un buon gioco van de Zandschulp, abile soprattutto al servizio e nella transizione verso la rete. Jannik dovrà essere molto concentrato in tutte le fasi, sfruttando le chance che il suo avversario gli concederà.

La partita tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-VAN DE ZANDSCHULP AUSTRALIAN OPEN 2024

Domenica 14 gennaio

Rod Laver Arena – 02.00 italiane

[4] Jannik Sinner (ITA) vs Botic van de Zandschulp (NED)

[8] Maria Sakkari (GRE) vs Nao Hibino (JPN)

Non prima delle 09.00 italiane

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Dino Prizmic [Q] (CRO)

[2] Aryna Sabalenka (BLR) vs Ella Seidel [Q] (GER)

SINNER-VAN DE ZANDSCHULP AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Grant Treeby

