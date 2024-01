LIVE Sinner-Van de Zandschulp, Australian Open 2024 in DIRETTA: l’azzurro il primo a giocare sulla Rod Laver Arena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Botic Van de Zandschulp, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2024. L’azzurro avrà il compito di inaugurare la Rod Laver Arena, aprendo la prima sessione del campo centrale di quest’edizione. Ciò va a rimarcare lo status ormai raggiunto dall’italiano.

Sinner infatti ha fortificato la propria posizione tra i big grazie ad un livello altissimo messo in mostra negli ultimi mesi della passata stagione. L’azzurro ha conquistato il quarto posto del ranking mondiale, festeggiandolo con la finale alle Nitto Atp Finals e con il successo in Coppa Davis. In vista di questi Australian Open l’italiano ha scelto di non disputare alcun torneo ufficiale, ma di protrarre la preparazione a Montecarlo, per poi esordire nella Kooyong Classic.

Nello storico torneo d’esibizione Sinner ha dimostrato di essere già in ottima forma psico-fisica, ottenendo due convincenti vittorie: in primis l’altoatesino ha sconfitto Marc Polmans, numero 156 del mondo, per 6-4, 6-0, ed in secundis ha avuto la meglio del norvegese Casper Ruud, numero 11 ATP, il quale ha racimolato solamente 5 game.

L’avversario dell’azzurro quest’oggi sarà Botic Van de Zandschulp, numero 59 del ranking mondiale. L’olandese ha iniziato la propria stagione raggiungendo due ottavi di finale in altrettanti tornei 250: il primo ad Hong Kong, dov’è stato sconfitto da Shang, il secondo ad Adelaide dove si è arreso a Tabilo.

L’incontro odierno tra Sinner e Van de Zandschulp sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori. La partita è in programma sulla Rod Laver Arena alle 12.00 australiane, le 02.00 italiane. Il match sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Van de Zandschulp a partire dalle 01.30 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: Grant Treeby

