Quando riprendono le partite di Arnaldi e Bronzetti a Brisbane: nuovo programma, orari, tv, streaming

Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti hanno dovuto interrompere i propri incontri validi per il primo turno rispettivamente dell’ATP 250 di Brisbane e del WTA 500 di Brisbane. Il motivo è il medesimo: la pioggia che ha fatto capolino sulla località australiana. Le partite sono state rinviate a domani (martedì 2 gennaio), entrambe saranno i secondi match di giornata rispettivamente sul Campo 1 e sul Campo 2 (non prima delle ore 03.00).

Arnaldi stava fronteggiando l’ungherese Marton Fucsovics nell’ATP 250. Il punteggio dettagliato prima dell’interruzione: Matteo Arnaldi vs Marton Fucsovics 6-7(5), 0-1 e 15-0. Bronzetti stava invece affrontando la statunitense Ashlyn Krueger nel WTA 500. Il punteggio dettagliato prima dell’interruzione: Lucia Bronzetti vd Ashlyn Krueger 6-4, 2-3 e servizio per l’americana.

Di seguito il calendario completo delle partite di Arnaldi e Bronzetti a Brisbane, il programma dettagliato, gli orari in cui riprenderanno, il palinsesto tv e streaming. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Gli orari sono italiani (a Brisbane sono avanti nove ore rispetto a noi).

CALENDARIO ARNALDI E BRONZETTI A BRISBANE

Martedì 2 gennaio

Secondo match dalle ore 02.00 e non prima delle ore 03.00 Matteo Arnaldi vs Marton Fucsovics (Arnaldi in campo dopo Noskova-Babos sul Campo 1)

Secondo match dalle ore 02.00 e non prima delle ore 03.00 Lucia Bronzetti vs Ashlyn Krueger (Bronzetti in campo dopo Klein-Baez sul Campo 2)

COME VEDERE LE PARTITE DI ARNALDI E BRONZETTI A BRISBANE

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 251.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

