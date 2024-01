Quando le prossime gare di sci alpino? Programma Chamonix e Garmisch, c’è Kronplatz infrasettimanale

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 non si ferma e, anzi, prosegue senza soluzioni di continuità. I due comparti saranno impegnati in una settimana davvero ricca di appuntamenti di grande importanza. La stagione sta imboccando l’ultima parte, per cui le Sfere di Cristallo stanno per essere definite.

Iniziando dal Circo Bianco al femminile, si inizierà martedì 30 gennaio con l’attesissimo gigante di Kronplatz sulla temibile pista “Erta”. Brignone, Bassino e Goggia andranno all’assalto del successo in casa, prima di spostarsi verso Garmisch-Partenkirchen dove, nel weekend, vedremo una discesa (sabato 3 febbraio) e un superG (domenica 4 febbraio).

Settimana fitta anche per il comparto maschile. Dopo la cancellazione in blocco delle due discese in programma, il 4 febbraio vedremo solamente lo slalom.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Martedì 30 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante femminile Kronplatz

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Kronplatz

Giovedì 1 febbraio

Orario da stabilire – prima prova discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Venerdì 2 febbraio

Orario da stabilire – seconda prova discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Sabato 3 febbraio

Ore 11.00 discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Domenica 4 febbraio

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Chamonix

Ore 11.00 superG femminile Garmisch-Partenkirchen

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Chamonix

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (211), Rai2 e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: FISI Pentaphoto