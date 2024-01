Puppo sul forfait di Berrettini: “Ha scelto le strade sbagliate. Forse deve ritrovare la dedizione”

Nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, è stato toccato anche il tema relativo alle condizioni fisiche di Matteo Berrettini. Il tennista romano ha infatti dato forfait per gli Australian Open 2024, dopo aver rinunciato nelle ultime settimane anche a Brisbane e al torneo esibizione Kooyong Classic.

“Berrettini meriterebbe una puntata intera. Non posso dire tutto quello che andrebbe detto, però dico solo ‘che confusione’. Che pasticcio… Forse lui si è reso un po’ conto di come venivano fuori le cose e che era meglio aspettare. Non sappiamo l’entità dei suoi problemi al piede. Mi hanno raccontato un po’ di cose, ma non è il caso di spettegolare. Ho troppo rispetto per Matteo, però le cose potevano essere gestite meglio in Australia e anche prima“, dichiara Puppo.

Sull’eventualità di sfruttare nei prossimi mesi il ranking protetto: “Se c’è la possibilità di approfittare del ranking protetto, anche se sono dinamiche che esulano un po’ e non sono idilliache per il tennis, può anche starci. Aveva senso giocare subito in Australia pronti via un match 3 su 5? Ti avevano dato la possibilità di giocare al Kooyong Classic e avevi rinunciato anche lì. Ecco, la serie di forfait comincia ad essere un po’ ingombrante“.

“Non è solo un calvario, è anche una questione di scelte. A volte arrivi ad un bivio e devi prendere una strada o un’altra. Alcune volte forse le strade prese da Matteo non sono state azzeccate. Forse serve anche recuperare una certa dedizione, anche se non voglio metterla in discussione. Mi interrogo anch’io se possa essere anche un discorso di dedizione, perché ti viene anche la sfiducia legata ai problemi fisici“, aggiunge il telecronista di Eurosport.

