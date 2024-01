Puppo sul debutto di Sinner: “Non ha avuto bisogno di giocare al massimo. Nel tennis ci sono le categorie”

La giornata inaugurale degli Australian Open 2024 è andata in archivio positivamente per Jannik Sinner, che ha superato il primo turno battendo l’olandese Botic van de Zandschulp in tre set al debutto stagionale in un match ufficiale. Nella puntata di ieri di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, il focus è stato posto proprio sull’incontro dell’azzurro.

“Per quello che ho visto Sinner non ha giocato il suo miglior match, ma ha avuto un livello più che sufficiente. Forse ha avuto qualche passaggio a vuoto, ma è un giocatore di un livello tale per cui bisogna cambiare un po’ mentalità rispetto all’inizio della scorsa stagione. Rispetto alla fine del 2023 invece le cose sono un po’ diverse, c’è stata di mezzo una preparazione. Alcuni sostengono che sia come ricominciare un po’ da capo all’inizio di una nuova stagione, cercando di sistemare alcune cose e progredire“, spiega Puppo.

“Già negli allenamenti e soprattutto nelle esibizioni di Sinner, si vedevano comunque alcuni aggiustamenti e situazioni diverse. La sensazione è che comunque la convinzione nel suo gioco sia salita a partire dagli ultimi due mesi del 2023. Questo lo aiuterà a mettersi in un’altra condizione, lo vedremo sempre giocare sul campo centrale. Si vede come dall’esterno arrivi una considerazione diversa“, prosegue il telecronista di Eurosport.

Sul tabellone ed il possibile cammino del n.4 ATP: “Dopo il sorteggio mi ero espresso dicendo che poteva essere un buon tabellone. Sicuramente van de Zandschulp poteva dare fastidio a Jannik, però ho dei punti di riferimento in Olanda ed è un giocatore che non sembra troppo affidabile nella gestione dei suoi allenamenti e a volte anche in partita. Sinner non ha avuto bisogno della miglior versione di se stesso, e ci mancherebbe al primo turno e al primo vero match ufficiale dell’anno. Noi in Italia uno come Sinner non lo abbiamo mai avuto. Mai“.

“Vedremo se la scelta di non disputare tornei di preparazione pagherà. L’olandese poteva essere rognoso e magari Jannik poteva perdere un set, ma alla fine certe dinamiche nel tennis si ripropongono in maniera abbastanza ripetitiva. Le difficoltà ci possono essere, ma ci sono le categorie ed i vari momenti dei giocatori che possono essere al loro meglio oppure non ancora. Sinner ha fatto il suo“, aggiunge Puppo.

