Perché Sinner-Rublev si giocherà di notte: tra ritardi e il grande rifiuto di Sabalenka-Krejcikova

Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2024. L’appuntamento è per oggi (martedì 23 gennaio), ma sarà purtroppo un match notturno per il tennista italiano. Il confronto si consumerà infatti nella tarda serata di Melbourne e si protrarrà inevitabilmente oltre la mezzanotte: indubbiamente non la situazione ideale per l’altoatesino, che punta chiaramente a battere il temibile russo per meritarsi la semifinale contro il serbo Novak Djokovic (il numero 1 al mondo ha avuto la meglio in quattro set contro lo statunitense Taylor Fritz).

Perché Sinner-Rublev si giocherà di notte? La ragione è da imputarsi a quanto successo in precedenza alla Rod Laver Arena, il campo principale del primo Slam della stagione. Gli organizzatori hanno deciso di aprire il programma alle ore 12.00 locali (le ore 02.00 italiane) in maniera decisamente discutibile: concedere questo palcoscenico a un doppio delle leggende è parso decisamente superfluo e ingiustificato. Il cipriota Baghdatis e l’australiano Philippoussis hanno regolato gli svedesi Johansson e Lindstedt per 6-2, 6-3 in 45 minuti. Tre quarti d’ora che si potevano investire decisamente meglio.

Il secondo incontro di giornata è iniziato alle ore 03.00 italiane ed è stato l’infuocato quarto di finale femminile tra la statunitense Coco Gauff e l’ucraina Marta Kostyuk: l’americana è riuscita a spuntarla con il serratissimo punteggio di 7-6(6), 6-7(3), 6-2 in addirittura tre ore e otto minuti di gioco. Il protrarsi di questo confronto ha inevitabilmente fatto slittare l’inizio della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, che già da programma non era previsto prima delle ore 04.30 italiane. Il balcanico e l’americano sono scesi in campo dopo le ore 06.00 e si sono fronteggiati a viso aperto per addirittura 3 ore e 45 minuti di gioco (ha vinto il ribattezzato Nole per 7-6, 4-6, 6-2, 6-3).

Gli organizzatori avevano trovato una soluzione: fare iniziare Sinner-Rublev subito dopo la conclusione di Djokovic-Fritz, dunque poco dopo le ore 20.00 locali (le 10.00 italiane). Per farlo, però, serviva modificare il programma originario e dunque spostare su un altro campo il quarto femminile tra Barbora Krejcikova e Aryna Sabalena. La ceca e la bielorussa si sono però rifiutate e hanno iniziato la loro partita alla Rod Laver Arena alle ore 11.08 italiane (le 21.08 di Melbourne).

Al termine del match toccherà a Jannik Sinner e Andrey Rublev, che dunque non potranno dare vita al primo scambio prima delle 22.30 locali (le 12.30 alle nostre latitudini), se tutto andrà bene (ma c’è il rischio di incominciare anche dopo). Una sfida notturna che Sinner avrebbe voluto evitare e che complicherà un po’ la marcia di avvicinamento all’eventuale semifinale, anche se nel caso ci saranno due giorni pieni di recupero prima dello scontro in programma venerdì 26 gennaio.

Foto: Lapresse