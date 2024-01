Perché Dorothea Wierer non farà la mass start di Anterselva: forfait dell’azzurra

Una decisione saggia. Dorothea Wierer non sarà al via della Mass Start di Anterselva, tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La campionessa altoatesina, dopo il secondo posto di ieri ottenuto nella staffetta mista con Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, ha deciso di non prendere parte alla prova con partenza in linea di quest’oggi, in programma alle 14.45.

“Doro” infatti desidera preservarsi per i prossimi Mondiali di Nove Mesto, considerando le difficoltà affrontate nel corso della stagione. L’azzurra, infatti, è stata costretta a saltare diverse gare per malanni di varia natura. Di conseguenza, la priorità per Wierer è quella di prepararsi per essere in forma in vista della rassegna iridata.

“Grazie Anterselva e tutto il team Italia. E’ stato emozionante come sempre. Il podio di ieri è stato il mio 80°… incredibile. Oggi non gareggerò, il mio corpo ha bisogno di altro riposo dopo le ultime influenze. Ci vediamo a Nove Mesto“, le parole dell’atleta nostrana sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ (@dorothea_wierer)

Le prossime settimane saranno importanti per arrivare all’appuntamento mondiale nel miglior modo possibile, per lasciare un segno come la nostra portacolori sa fare.

Foto: LaPresse