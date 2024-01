Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo cambia lo short per gli Europei 2024! La nuova musica scelta dall’azzurro

Matteo Rizzo cambia spartito in corsa. L’atleta della Nazionale azzurra si presenterà ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, evento in scena dal 10 al 14 gennaio in quel di Kaunas, con un nuovo short program. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, proprio dal ghiaccio lituano, dove il pattinatore ha eseguito il nuovo corto durante le prime prove ufficiali.

Non è certamente la prima volta che il nativo di Roma si rende protagonista di colpi di scena di questo tipo: già in passato, proprio in occasione della rassegna continentale, il nostro aveva deciso di cambiare le note del segmento breve, la maggior parte delle volte con esiti positivi.

In realtà la musica selezionata è stata già utilizzata da Rizzo, in quanto si tratta di “Two men in love“, già interpretata nel programma libero della stagione olimpica 2021-2022 e proposta la scorsa stagione come numero di Gala.

Non arrivano invece altre notizie riguardo il layout. Ricordiamo che Matteo ha dovuto saltare i Campionati Italiani di Pinerolo a causa di un problema all’anca. Con molta probabilità dunque l’azzurro sceglierà soltanto alla fine se puntare su uno short a trazione conservativa (un quadruplo) o votata all’attacco (due quadrupli).

Foto: IPA Agency/ MIKKO STIG/LEHTIKUVA/Sipa USA

