Pattinaggio artistico a rotelle: la prima tappa dell’Artistic International Series sarà in Brasile

Comincia a prendere forma il calendario della stagione 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Quando manca sempre meno alla pubblicazione del programma di massima dei World Skate Games, previsto per 1 febbraio, la Federazione Internazionale ha comunicato la sede della prima tappa dell’Artistic International Series.

Si tratta dell’appuntamento dedicato al continente americano che, quest’anno, si svolgerà in Brasile, più precisamente nella Capitale Brasilia dal 5 al 14 aprile 2024. L’evento, come si può evincere dai giorni, comprenderà praticamente quasi tutte le categorie principali, da quelle giovanili alle Senior, delle specialità singolo maschile e femminile, coppie d’artistico, coppie di danza e Solo Dance.

Non è ancora nota invece né la data né la location della tappa europea. L’anno scorso la venue designata fu il Pala Pikelc di Opicina in Trieste. La sensazione è che i nuovi aggiornamenti non tarderanno ad arrivare, soprattutto considerando i Mondiali, in programma tra agosto e settembre.

Ricordiamo invece che l’inizio dell’attività Nazionale partirà il 10 febbraio con la prima tappa del Circuito Nazionale Inline, rassegna che partirà da Savona sviluppandosi poi in cinque tappe differenti.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di World Skate)