Pattinaggio artistico a rotelle: svelata la sede dei Campionati Mondiali 2025

Dopo una lunghissima maratona, sono andati in archivio i Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, andati in scena dal 6 al 22 settembre alla Fiera di Rimini, una delle tante venue selezionate per ospitare i World Skate Games, il maxi evento multisport che ha racchiuso in un unico Paese – in questo caso l’Italia – tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla Federazione rotellistica internazionale. Proprio nelle battute finali della manifestazione è stata svelata la sede designata per la rassegna del 2025.

La carovana dell’artistico si sposterà nuovamente fuori dall’Europa, stavolta però svoltando in Asia, nello specifico in Cina. La notizia è stata comunicata proprio dalla World Skate in modalità ufficiale, pur non indicando ancora né il periodo, né tanto meno la città.

Non si tratta di un fatto di poco conto. La terra del Dragone l’anno prossimo sarà anche teatro dei World Games, le cosiddette “Olimpiadi” degli sport non olimpici dove, però, il pattinaggio artistico a rotelle non farà parte purtroppo del programma (ci sarà il freestyle insieme al pattinaggio di velocità) delle competizioni di Chengdu.

Sono sette anni che la Cina non accoglie un Mondiale di rotelle. L’ultima volta in senso cronologico fu nel 2017, anno della primissima edizione degli allora World Roller Games (oggi World Skate Games), svoltasi in quel di Nanchino.