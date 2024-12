Skateboard: svelate le prime sedi dello Skateboarding World Tour 2025

Si delinea il calendario internazionale 2025 di skateboard. Nelle scorse ore infatti la World Skate ha ufficializzato le sedi dello World Skateboarding Tour, competizione itinerante che andrà in scena (almeno) in tre metropoli di tre continenti diversi, nello specifico Italia, Stati Uniti e Giappone.

Ad aprire i battenti sarà proprio il nostro Paese, con un appuntamento previsto nel mese di giugno a Roma, città che ha ospitato più volte la rassegna oltre che i Mondiali, allestiti all’interno dei World Skate Games. A settembre è poi previsto lo spostamento negli States, precisamente a Washington D.C, prima di virare verso l’oriente, con l’evento di Tokyo, pianificato per fine novembre.

Stando a quanto comunicato, le prove di Roma e Washington D.C abbracceranno sia la disciplina dello street che quella del park. La gara giapponese accoglierà soltanto gli skater dello street. Non sono escluse comunque novità: “Mentre gli eventi di cui sopra sono confermati e in attesa dell’annuncio delle date precise, il nostro staff di World Skate sta instancabilmente finalizzando nuovi eventi sia per Street che per Park in altre parti del mondo – si legge – Sebbene altri eventi del 2025 e nuove destinazioni del 2026 saranno aggiunti nelle successive versioni del calendario, possiamo confermare che gli eventi di Roma di giugno 2025 saranno la prima tappa WST della prossima stagione 2025“.

Avanza quindi il movimento dello skateboard che, ricordiamo, da Los Angeles 2028 entrerà nel programma permanente delle Olimpiadi dopo aver convinto su più fronti il pubblico prima a Tokyo 2020 e poi a Parigi 2024 con gare sempre divertenti e di alto livello.