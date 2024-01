Pallanuoto, Sandro Campagna: “Qualità del tiro scadente. Pass olimpico? La pressione fino all’ultimo mi piace”

L’Italia è stata sconfitta dalla Spagna per 7-4 nella semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto maschile. Il Settebello ha riscontrato enormi difficoltà in attacco nei primi tre quarti ed è finito sotto per 5-1 nel punteggio, poi ha cercato una reazione nel parziale conclusivo ma non è bastato per recuperare sugli iberici a Zagabria. Gli azzurri torneranno in acqua martedì 16 gennaio per affrontare la perdente di Croazia-Ungheria nel match che metterà in palio la medaglia di bronzo, ma intanto l’appuntamento con il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 è rimandato: il tagliando a cinque cerchi andrà inseguito ai Mondiali in programma tra un mese a Doha.

Il CT Sandro Campagna ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “La prestazione difensiva è stata ottima. In avanti abbiamo prodotto tanto, ma la qualità del tiro era scadente: non capisco perché. Un gol in tre tempi e quattro gol si spiegano con una cattiva percentuale di realizzazione. Looro hanno giocato bene dietro, ma non sono stati incredibili: bravo il loro portiere e Del Lungo non è stato da meno“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Ancora dobbiamo crescere. Abbiamo fatto delle bellissime partite, ma altre al di sotto per qualità del tiro. In questo momento della stagione ci sta avere alti e bassi. Facciamo tesoro di questa sconfitta e andiamo avanti. La finale per il terzo posto sarà importante, dobbiamo cercare di vincere questa medaglia: le medaglie si vanno a conquistare con forza, cuore, determinazione. Sarà un’altra battaglia“.

In ottica qualificazione alle Olimpiadi: “Sapevamo che era molto difficile, c’erano almeno cinque squadre per il titolo e il pass olimpico. Ci sarà un’altra chance, ci sarà da lottare fino alla fine per avere il pass olimpico. Non mi dispiace perché più siamo sotto pressione e più si cresce, vivremo con determinazione questo mese“.

Foto: Giorgio Scala DBM Federnuoto

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...