Pallanuoto, Sandro Campagna presenta la semifinale contro la Spagna: “Il gioco si fa duro, faremo una grande partita”

L’Italia si prepara in vista della semifinale contro la Spagna valevole per i Campionati Europei 2024 che si stanno disputando in Croazia. Domani alle ore 16.30 il Settebello sarà in acqua contro la Roja per un match di estrema importanza. Il commissario tecnico Alessandro Campagna presenta al sito ufficiale della FIN il match di domani con grande rispetto per i rivali.

“Adesso il gioco si fa duro con le semifinali europee dove vedremo tre squadre che si contenderanno il pass olimpico. Ci attendono sfide di altissimo livello. Credo che la Spagna faccia parte del nostro percorso e sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita contro una squadra molto forte e quadrata, ma anche noi lo siamo. È anche un modo per crescere in termini di personalità e di spessore sia individuale che collettivo; una grande opportunità di miglioramento e l’affronteremo nel giusto modo dal punto di vista tattico, psicologico e strategico”.

Il Settebello si sta dimostrando un gruppo solido e le fiducia continua a crescere. Edoardo Di Somma, capocannoniere dell’Italia, è netto: “Il nostro obiettivo sono i Giochi Olimpici e vogliamo andarcelo a prendere”. Gli fa eco Marco Del Lungo: “È come un derby, tra due squadre che si conoscono bene e dove si paga il minimo errore”. Anche Francesco Di Fulvio è carico: “Una partita bellissima che tutti vorrebbero giocare”.

Foto: Giorgio-Scala-DBM-Federnuoto

