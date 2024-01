Pallanuoto, le avversarie dell’Italia ai Mondiali per gli ultimi 4 pass olimpici. Tagliandi probabilmente già assegnati?

Da lunedì 5 a sabato 17 febbraio si terranno a Doha, in Qatar, i Mondiali di pallanuoto: il Settebello avrà l’ultima occasione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti nel corso della rassegna iridata verranno messi in palio gli ultimi quattro biglietti per i Giochi non ancora assegnati.

Sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna, e tutte le Nazionali citate saranno presenti ai Mondiali. In Qatar saranno otto le selezioni in corsa per i quattro pass a disposizione, ovvero Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania.

Pare esserci una notevole spaccatura dal punto di vista tecnico tra le otto Nazionali alla ricerca della qualificazione: Italia, Croazia, Serbia e Montenegro sono di una caratura differente rispetto a Cina, Kazakistan, Brasile e Romania. E’ davvero difficile pensare che possa essere una quaterna di Paesi diversa ad uscire con la qualificazione olimpica tra le mani al termine dei Mondiali.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

Mondiali 2024, Doha (Qatar), 5-17 febbraio: 4 pass in palio per gli uomini.

NAZIONALI GIA’ QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI

Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia, Spagna.

NAZIONALI IN LOTTA PER I QUATTRO PASS OLIMPICI AI MONDIALI DI DOHA

Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro, Romania.

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM