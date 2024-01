Pallanuoto, la corsa del Settebello verso le Olimpiadi: gli scenari tra Europei e Mondiali

L’Italia ha battuto il Montenegro nei quarti di finale degli Europei 2024 di pallanuoto ed è così rimasto in corsa per ottenere il pass olimpico: ai Giochi di Parigi 2024 si giocherà un torneo a 12 squadre per gli uomini ed ogni formazione sarà composta da 11 atleti più 1 riserva.

Al termine degli Europei saranno 8 le Nazionali qualificate, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e la qualificata dalla rassegna continentale. Sono in corsa per il pass olimpico tre delle quattro semifinaliste, ovvero Italia, Spagna e Croazia: occorrerà vincere gli Europei o perdere in finale contro l’Ungheria per andare ai Giochi.

L’ultima occasione per ottenere la qualificazione olimpica arriverà ai Mondiali di Doha (Qatar), in programma dal 2 al 18 febbraio, nei quali saranno in palio 4 pass. Agli Europei hanno staccato il pass per i Mondiali Croazia, Montenegro e Romania.

La perdente della semifinale per il quinto posto tra Montenegro e Romania verrà inserita nel girone con Italia, Ungheria e Kazakistan. Ai Mondiali saranno 8 le Nazionali in corsa per i 4 pass a disposizione, tra le nove non ancora qualificate, ovvero Italia, Spagna, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro, Romania (andrà eliminata dall’elenco la squadra qualificata agli Europei 2024): occorrerà arrivare tra le prime 4 squadre non ancora qualificate per andare ai Giochi.

SQUADRE IN CORSA PER IL PASS OLIMPICO AGLI EUROPEI

Italia, Spagna e Croazia: occorrerà vincere gli Europei o perdere in finale contro l’Ungheria per andare ai Giochi.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

Mondiali 2024, Doha (Qatar), 2-18 febbraio: 4 pass in palio per gli uomini.

NAZIONALI GIA’ QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI

Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia, squadra qualificata agli Europei 2024.

NAZIONALI IN LOTTA PER I QUATTRO PASS OLIMPICI AI MONDIALI DI DOHA

Italia, Spagna, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro, Romania (andrà eliminata dall’elenco la squadra qualificata agli Europei 2024): occorrerà arrivare tra le prime 4 squadre non ancora qualificate per andare ai Giochi.

