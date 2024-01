Pallanuoto, il Montenegro è dolce per l’Italia! Il Settebello domina e approda in semifinale!

Dopo i primi 8′ non c’è stata storia. L’intensità, la voglia e la qualità del Settebello, quando gioca in questa maniera, è da top al mondo: il Montenegro non può nulla nei quarti di finale degli Europei in quel di Zagabria, l’Italia domina per 14-8 e vola in semifinale. Edoardo Di Somma è mostruoso e trascina una compagine comunque apparsa in una forma straordinaria, che fa ben sperare in questo 2024, che sarà ricco di appuntamenti.

Ora un grande classico di questo ultimo quadriennio: sarà Italia-Spagna, come accaduto a Gwangju 2019, a Budapest e Spalato 2022. Vincere per restare in corsa per la medaglia d’oro, ma soprattutto per il pass olimpico verso Parigi 2024.

Primo quarto non semplice per il Settebello: il Montenegro parte molto aggressivo e l’Italia soffre, concedendo diverse espulsioni agli avversari. L’Italia segna con Velotto e Marziali a uomini pari, ma le superiorità lanciano i montenegrini al +1 a fine primo periodo sul 4-3. Il secondo quarto però è tutto di marca azzurra: Del Lungo in porta para praticamente tutto, poi arriva il one man show di Edoardo Di Somma che trascina la squadra con una tripletta. Nel parziale di 5-0 anche le firme di Bruni e Fondelli, che valgono il +4 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto, dopo il rigore di Radovic, il Settebello allunga ancora: le reti sono tutte a uomini pari, con Di Fulvio, Echenique ed il solito Di Somma, che si dimostra in giornata di grazia. Due reti consecutive per i montenegrini ad inizio secondo quarto fanno alterare Sandro Campagna, ma dopo il time out arriva un altro break tricolore, con Velotto, Fondelli e Di Fulvio, che chiude la partita.

Italia-Montenegro 14-8

Italia: M. Del Lungo , F. Di Fulvio 2, F. Condemi , L. Marziali 1, A. Fondelli 2, A. Velotto 2, V. Renzuto Iodice , O. Echenique 2, N. Presciutti , L. Bruni 1, E. Di Somma 4, V. Dolce , G. Nicosia . All. A. Campagna

Montenegro: D. Lazovic , J. Vujovic 1, M. Perkovic , K. Averka , A. Macic , M. Mrsic 1, S. Vidovic 1, D. Radovic 2, A. Ukropina 1, V. Spaic 1, D. Matkovic 1, V. Radovic , P. Tesanovic . All. V. Gojkovic

Arbitri: G. STAVRIDIS, KOVACS-CSATLOS

Note

Parziali: 3-4 5-0 3-1 3-3 Uscito per limite di falli Condemi (I) e Fondelli (I) nel quarto tempo. In tribuna: Cannella e Damonte (Italia), Popadic (squalificato) e Brgulian (Montenegro).

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

