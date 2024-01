Pallanuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei 2024 ai raggi X. Sandro Campagna conferma la rosa di Fukuoka

La scelta è stata chiara: “Andremo in Croazia con gli stessi 15 di Fukuoka perché mi sembra giusto dare a loro ancora questa opportunità. Non hanno demeritato la scorsa estate e stanno tutti bene”. Così ha detto Sandro Campagna in vista degli Europei di pallanuoto pronti a scattare giovedì, con il Settebello che se la vedrà con la Georgia all’esordio.

Non c’è dunque nessuna novità: quindici su quindici uguali a quelli visti lo scorso luglio in Giappone ai Mondiali, con il quinto posto finale e l’eliminazione ai quarti di finale con la Serbia ai rigori.

Il gruppo praticamente è confermato anche dalle uscite precedenti: l’ossatura resta quella che ha centrato l’argento ai Mondiali di Budapest nel 2022, iniziando praticamente il breve biennio che portava alle Olimpiadi di Parigi, vero obiettivo di questa stagione. Per arrivarci però bisognerà centrare il pass a Cinque Cerchi, o alla rassegna continentale, o ai Mondiali di Doha.

Francesco Di Fulvio e Marco Del Lungo i capitani, i leader e anche le stelle della formazione tricolore. Poi tanti giocatori di qualità da Di Somma a Dolce passando per Echenique e Fondelli, fino ad arrivare a Presciutti e Cannella. Il più giovane del gruppo è Francesco Condemi, già testato però in altre uscite e ormai ricco di esperienze anche con la Pro Recco.

CONVOCATI SETTEBELLO EUROPEI 2024

Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.

Foto: Lapresse

