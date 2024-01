Pallanuoto, Settebello soggiogato dalla Spagna: netta sconfitta nella semifinale degli Europei

L’appuntamento con il pass olimpico è rimandato per il Settebello, anche quello per il successo continentale che manca ormai da decenni. L’Italia al maschile esce sconfitta in semifinale agli Europei di Zagabria con la Spagna per 7-4 al termine di un match giocato molto male, soprattutto nella prima metà di gara. Un bruttissimo Settebello che si giocherà dopodomani il bronzo con la perdente di Croazia-Ungheria, ma che dovrà rincorrere il biglietto a Cinque Cerchi nei Mondiali di Doha.

Nella prima metà di gara sembra proprio di rivivere ciò che è accaduto ieri al Setterosa nella sfida con la Grecia. Un Settebello contratto, che non è riuscito a mettere in acqua le proprie doti. La Spagna non dilaga, ma va avanti 2-0, prima della rete di Velotto, per poi allungare ancora sul 4-1 a metà gara (Del Lungo salva la situazione parando un rigore che avrebbe praticamente chiuso la contesa).

Nella ripresa ci si aspettava un’Italia diversa ma, nonostante qualche difesa di qualità, non arrivano i gol e la Spagna va sul +4 con Bustos. Del Lungo fa quel che può e gli azzurri si sbloccano solamente a 7′ dal termine con Francesco Condemi in superiorità. Sembra cambiato qualcosa nel Settebello, nonostante il rigore trasformato da Granados: arriva infatti il break timbrato ancora da Condemi e dal rigore di Edoardo Di Somma. Perrone in superiorità spegne le chance di rimonta per un’Italia apparsa frustrata anche nelle ultime azioni (le parate di Aguirre sono la ciliegina sulla torta su una Spagna perfetta).

Spagna-Italia 7-4

Spagna: Aguirre Rubio , Munarriz Egana 1, Granados Ortega 2, Sanahuja Carne , De Toro Dominguez , Larumbe Gonfaus , Biel Lara , Cabanas Pegado , Tahull Compte , Perrone Rocha 2, Mallarach Guell 1, Bustos Sanchez 1, Lorrio Bejar . All. Martin Lozano

Italia: Del Lungo , Di Fulvio , Condemi 2, Marziali , Fondelli , Velotto 1, Renzuto Iodice , Echenique , Presciutti , Bruni , Di Somma 1, Dolce , Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Margeta (Slo), Stavridis (Gre)

Note

Parziali: 2-1 2-0 1-0 2-3 Uscito per limite di falli Bustos Sanchez (S) dopo 3’06” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Spagna 3/12 + 2 rigori e Italia 3/13 + un rigore. Del Lungo (I) para un rigore a Munarriz Egana dopo 7’41” del secondo tempo. In porta Aguirre Rubio (S) e Del Lungo (I). In tribuna Cannella e Damonte (I), Barroso Macarro e Gomila Faiges (S).

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

