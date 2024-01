Pallamano femminile, Salerno provvisoriamente leader in Serie A1 in attesa di Cassano Magnago

Jomi Salerno agguanta provvisoriamente la leadership della regular season dopo la 12a giornata di Serie A1. La compagine campana svetta in cima alla classifica in attesa della partita di Cassano Magnago contro AC Life Style Erice, duello particolarmente atteso che si svolgerà giovedì 25 gennaio.

Le campionesse d’Italia non hanno sbagliato nell’anticipo contro Starmed TMS Teramo, partita più che mai avvincente che sino alla conclusione è rimasta incerta. L’équipe di Salerno ha risposto presente nei 30 minuti iniziali accumulando un vantaggio di tre lunghezze (7-10) che di fatto ha mantenuto sino alla fine (19-21).

Solida prestazione nel dodicesimo fine settimana dell’anno anche per Brixen Südtirol, virtualmente in terza piazza in campionato. Le altoatesine hanno siglato un tiratissimo match davanti ai tifosi del Cellini Padova, il risultato finale di 30 a 29 è stato deciso negli ultimi secondi disponibili.

La giornata appena conclusa è stata positiva anche da parte di Casalgrande Padana che come da copione ha vinto contro Lions Sassari per 35 a 19. Pareggio sul 23 pari, invece, tra Venplast Dossobuono – Mezzocorona, duello importante nella seconda metà della graduatoria.

Cresce ora l’attesa per il duello tra Cassano Magnago, davanti a tutti in Serie A1 alla vigilia della pausa invernale e AC Life Style Erice. Occhi puntati in ogni caso sul team siciliano che in quel di Chieti ha vinto pochi giorni fa la Supercoppa dopo una solida prestazione contro Salerno.

RISULTATI DODICESIMA GIORNATA SERIE A1

Starmed TMS Teramo – Jomi Salerno 19-21

Venplast Dossobuono – Mezzocorona 23-23

Lions Sassari – Casalgrande Padana 19-35

Cellini Padova – Brixen Südtirol 29-30

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA DODICESIMA GIORNATA SERIE A1

Jomi Salerno 18 pti, Cassano Magnago 17*, Brixen Südtirol 16, AC Life Style Erice 15*, Cassa Rurale Pontinia 15, Casalgrande Padana 15, Teramo 8, Venplast Dossobuono 7, Cellini Padova 4*, Mezzocorona 3, Lions Sassari 0

Foto. FIGH

Leggi tutte le notizie di Pallamano su OA Sport...