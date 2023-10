Pallamano femminile, Cassano Magnago e Pontinia raggiungono Brixen Südtirol in vetta alla classifica dopo la sesta giornata

Cassano Magnago e Cassa Rurale Pontinia raggiungono Brixen Südtirol in vetta alla classifica di Serie A1 dopo un’avvincente sesta giornata di regular season. La compagine lombarda ed il team laziale agganciano nella graduatoria assoluta del campionato tricolore l’équipe altoatesina, sconfitta per 22 a 26 sul campo nemico dell’AC Life Style Erice.

Il Pala Cardella non perdona la squadra di Bressanone che nonostante le 11 reti da parte di Sondes Hachana non ha saputo fare la differenza. Il finale ha premiato le siciliane che dopo aver concluso davanti il primo parziale hanno saputo ripetersi nella seconda e decisiva parte del match.

Le ragazze di Nikola Manojlovic festeggiano al termine di una giornata che ha visto perdere anche Jomi Salerno. Le atlete campane hanno alzato bandiera bianca contro Casalgrande Padana, le campionesse d’Italia si sono arrese per un singolo punto al suono della sirena (20-19). Il team diretto da Marco Agazzani ha resistito alla fortissima realtà di Salerno, reduce in settimana di una schiacciante affermazione per 32-24 nel match di recupero della terza giornata contro Cellini Padova.

Cassa Rurale Pontinia domina la scena contro Mezzocorna, 35 a 18 è stato l’esito di una bagarre a senso unico a favore della squadra laziale che senza problemi ha rispettato il pronostico della vigilia. Successo relativamente semplice anche per Teramo, nuovamente a segno per la seconda volta nella regular season per 32 a 25 contro Venplast Dossobuono.

Menzione speciale dopo la sesta giornata per Cassano Magnago, perfetto contro Lions Sassari per 34 a 20. Sigillo come da copione per la formazione di Marco Affricano, attualmente in vetta nella graduatoria provvisoria con Brixen Südtirol e Cassa Rurale Pontinia.

Tre formazioni condividono quindi la leadership nel campionato nostrano che tornerà protagonista tra sette giorni con due partite da non perdere. Pontinia sfiderà infatti Brixen, mentre Cassano Magnago dovrà vedersela con Casalgrande.

RISULTATI SESTA GIORNATA SERIE A FEMMINILE 2023-2024

Mezzocorona – Cassa Rurale Pontinia 18-35

Venplast Dossobuono – Teramo 25-32

Casalgrande Padana – Jomi Salerno 20-19

Lions Sassari – Cassano Magnago 20-34

AC Life Style Erice – Brixen Südtirol 26-22

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA SESTA GIORNATA SERIE A FEMMINILE 2023-2024

Brixen Südtirol 10 pti, Cassano Magnago 10, Cassa Rurale Pontinia 10, Jomi Salerno 8, AC Life Style Erice 8, Casalgrande Padana 6, Teramo 4, Mezzocorona 2, Venplast Dossobuono 2, Cellini Padova 0, Lions Sassari 0

Foto. LPS