Pallamano femminile, Cassano Magnago diventa leader dopo l’ottava giornata

Cassano Magnago prende la vetta della Serie A1 dopo una spettacolare ottava giornata di regular season. La compagine lombarda sorprende la concorrenza e diventa meritatamente leader approfittando di un passo falso delle rivali.

L’equipe diretta da Marco Affricano non sbaglia la partita contro Mezzocorna dominando la scena dall’inizio alla fine. 29 a 19 è stato il risultato complessivo, Cassano Magnago agguanta provvisoriamente la cima della graduatoria in attesa del match infrasettimanale tra Brixen Südtirol e Jomi Salerno.

Il match più bello della serata di sabato è stato disputato al Pala Cardella con il pareggio tra AC Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia. Le siciliane non hanno concesso il successo alla compagine laziale, una partita più che mai equilibrata che si è decisa negli ultimi 30 minuti dopo un primo tempo concluso 15-18 a favore di Pontinia. Il risultato parziale si è ribaltato nel secondo tempo, le gialloblu hanno dovuto inseguire prima dello scadere del cronometro.

Bellissima affermazione per Venplast Dossobuono contro Cellini Padova, team che fuori casa ha dovuto arrendersi per tre punti al suono della sirena finale (29-26). Decisamente più facile, invece, l’affermazione di Casalgrande Padana, abile a superare per 24 a 19 il Teramo.

Mercoledì 13 dicembre si terrà la partita tra Brixen Südtirol – Jomi Salerno, le altoatesine non sono scese in campo contro le campane visto la concomitanza con l’European Cup. Nel frattempo, Cassano Magnago si gode il primato con 1 punto di scarto sulla concorrenza.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA SERIE A1

Venplast Dossobuono – Cellini Padova 29-26

Casalgrande Padana – Teramo 24-19

Mezzocorona – Cassano Magnago 19-29

AC Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia 29-29

Brixen Südtirol – Jomi Salerno (recupero indetto mercoledì 13 dicembre)

CLASSIFICA PARZIALE DOPO OTTAVA GIORNATA SERIE A1

Cassano Magnago 13 pti, Brixen Südtirol 12*, Cassa Rurale Pontinia 11, AC Life Style Erice 11, Jomi Salerno 10*, Casalgrande Padana 9, Teramo 6, Venplast Dossobuono 4, Mezzocorona 2, Cellini Padova 0, Lions Sassari 0

Foto. FIGH