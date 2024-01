Pallamano, Europei 2024: la finalissima sarà tra Francia e Danimarca, Germania eliminata dai nordici

Agli Europei 2024 di pallamano si è vissuto un venerdì ricco di gol, emozioni e prestazioni fenomenali. Le partite andate in scena a Colonia, hanno determinato il piazzamento della 5a e della 6a forza del torneo e hanno fornito il verdetto su quali squadre si giocheranno domenica prossima l’oro continentale e su quali compagini invece si contenderanno il bronzo.

Il 5° posto è andato appannaggio dell’Ungheria, che nella partita contro la Slovenia è riuscita a spuntarla con lo score di 23-22. Decisive per i magiari, le performance di Banhidi e Lekai, entrambi autori di 5 gol a testa, e Boka (4), capace di piazzare, con una doppietta nel finale, la zampata vincente per ribaltare una partita (12-13 all’intervallo in favore degli sloveni) che a un certo punto aveva visto i balcanici scappare sino al 20-22.

La prima squadra a strappare il pass per la finalissima è stata la Francia, capace di superare all’overtime la Svezia, in una gara clamorosa finita 34-30. I transalpini scappano nel primo tempo del duello andando al riposo sul 17-11. Nella ripresa però si fanno riprendere sino al 27-27, che dà luogo ai supplementari. Da lì una battaglia di nervi e di gol, con Nahi che sale clamorosamente in cattedra infilando una tripletta decisiva per le sorti dell’incontro. La Francia torna così in finale a livello europeo 10 anni dopo l’ultima volta.

La seconda nazionale a giocarsi il gradino più alto del podio sarà invece la Danimarca. Impresa dei biancorossi a Colonia, contro la Germania padrona di casa, battuta 26-29, in rimonta, dopo che i teutonici avevano chiuso in vantaggio i primi 30′ con lo score di 14-12. Secondo tempo devastante dei danesi, incontenibili e trascinati dal quintetto Jakobsen, Hansen, Pytlick, autori di 5 gol a testa, e Gidsel e Hald Jensen, per loro 4 gol ciascuno, per un totale di 23 gol complessivi; bravissimo anche il portiere Emil Nielsen, con 8 parate a fronte di 19 tiri subiti.

Domenica quindi le finali: per il bronzo Germania-Svezia alle 15, per l’oro Francia-Danimarca alle 17.45.

Foto: Lapresse