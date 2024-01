Pagelle superG Garmisch oggi: Odermatt imprendibile, Haaser e Von Allmen spiccano, Paris lontano

PAGELLE SUPERG GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Domenica 28 gennaio

MARCO ODERMATT 10: ieri è finito per la seconda volta in stagione fuori dal podio. Oggi non ha voluto correre rischi, andando a vincere con una ennesima masterclass della sua stagione. Pennella, lascia andare gli sci, commettere anche qualche sbavatura, ma ha una leggerezza e una efficacia che compensano tutto.

RAPHAEL HAASER 8.5: un secondo posto che vale una vittoria per l’austriaco. Si ferma a soli 30 centesimi da Marco Odermatt e mette in fila tutti gli altri. In alcuni tratti è anche superiore all’elvetico, ma nel complesso deve arrendersi al cospetto del fuoriclasse.

FRANJO VON ALLMEN 8: dopo il nono posto di ieri, oggi sale addirittura sul podio. Odermatt esulta assieme a lui e la Svizzera centra un doppio podio davvero scintillante.

VINCENT KRIECHMAYR 7: oggi l’austriaco era in giornata “sì”. Dopo tanti alti e bassi mette in scena un superG di buon livello che lo vede concludere a 64 centesimi da Odermatt.

JAMES CRAWFORD 6.5: il canadese lo conosciamo, pecca un po’ troppo di continuità, ma quando c’è, non manca mai la zampata. Oggi centra una prestazione di alto livello e chiude a soli 12 centesimi dalla piazza d’onore.

MATTIA CASSE 5.5: un mezzo passo in avanti rispetto al 16° posto di ieri. Chiude subito fuori dalla top10 a 1.08 da Odermatt. Non un risultato che svolta una carriera, certo, ma quello di cui il nostro portacolori aveva bisogno.

DOMINIK PARIS 5: non il suo miglior superG della carriera. Fatica parecchio sin dall’avvio, specialmente nel tratto centrale, quello con le maggiori pendenze e le curve più selettive. Si difende dove c’è da far scorrere gli sci, poco altro.

Foto: LaPresse