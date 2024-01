Pagelle discesa Cortina: Venier che colpo! Prime volte di Grenier e Ager. Goggia centra il podio, Brignone uscita pesante

PAGELLE DISCESA FEMMINILE CORTINA 2024

Stephanie Venier 9: l’austriaca piazza il colpo a sorpresa dopo una discesa movimentata dalle tante cadute e dalle molteplici interruzioni. Una vittoria che mancava da cinque anni per la trentenne di Innsbruck, che è stata fenomenale nella seconda parte del tracciato, sciando alla perfezione alo Scarpadon e al Rumerlo.

Valerie Grenier 8: la prima volta in discesa libera per la canadese, che centra un clamoroso terzo posto con il pettorale trentuno. Attenzione alla sciatrice nordamericana per le prossime stagioni, visto che si sta cimentando con grande frequenza nella velocità anche in Coppa Europa. Domenica in superG potrebbe essere un’outsider di lusso anche per la vittoria.

Christina Ager 8: sbagliano le big, ma l’Austria trova una fantastica giornata dalle cosiddette seconde linee. La ventottenne anche lei di Innsbruck si regala la gioia del primo podio in carriera in Coppa del Mondo, chiudendo anche lei al terzo posto a pari merito con Grenier e Ager.

Lara Gut-Behrami 8: in attesa di conoscere ulteriori dettagli sull’infortunio di Mikaela Shiffrin, per la svizzera potrebbero aprirsi spiragli davvero inattesi prima della discesa di Cortina. Un secondo posto dunque di grande importanza in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, anche se resta un po’ di amaro in bocca per una vittoria che ormai sembrava certa prima della discesa incredibile di Venier.

Sofia Goggia 7: era la donna da battere o comunque la più attesa. Qualche imprecisione di troppo nella parte alta, poi ha saputo trovare una maggiore stabilità ed andata a recuperare nei confronti di Gut-Behrami. Alla fine arriva comunque un podio, anche se ha tremato per Ager e Grenier. Domani ci riproverà nuovamente per andare a caccia di una vittoria che finora in stagione è arrivata solo una volta.

Laura Pirovano 6,5: per tanto tempo ha sperato di poter conquistare il primo podio della carriera in Coppa del Mondo ed invece alla fine è arrivato un sesto posto che comunque deve dare morale alla trentina. C’è bisogno di questi risultati e di una maggior continuità per una ragazza dal grande talento, ma che è stata fermata nel momento della crescita definitiva da un infortunio.

Cornelia Huetter, Mirjam Puchner 5,5: c’è sicuramente un po’ di delusione per le due austriache, che puntavano sicuramente ad un risultato diverso dall’ottavo e dal nono posto in classifica. Comunque restano avversarie pericolose per le prossime gare ed in particolare per il superG di domenica.

Federica Brignone 5: il momento negativo non sembra terminare. Dopo la tre giorni deludente di Altenmarkt, l’uscita di Jasna in gigante, anche oggi a Cortina la valdostana non ha chiuso la gara. Per fortuna la sua caduta non ha portato ad infortuni. Un errore alla curva Delta con Federica finita poi tra le reti. Sicuramente un’altra occasione persa in chiave classifica generale.

FOTO: LaPresse