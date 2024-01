Pagelle discesa Altenmarkt: l’ansia da prestazione di Brignone; svolta Goggia, novità Bernardi

PAGELLE DISCESA ALNTENMARKT 2024

Sabato 13 gennaio

Sofia Goggia, 9: quest’anno non aveva ancora vinto in discesa, ieri era caduta in superG. Insomma, non era un momento proprio semplice. Ha saputo reagire da campionessa, peraltro imponendosi in una località dove non era mai salita sul podio in carriera. Non è ancora la Sofia Goggia dominante del passato in discesa, quella che rifilava distacchi siderali alle avversarie. Oggi si è imposta con un margine minimo di 10 centesimi, tanto basta però per salire sul gradino più alto del podio e ritrovare fiducia. Questo successo potrebbe rappresentare una svolta nella stagione dell’azzurra, che a Cortina d’Ampezzo potrebbe ulteriormente alzare l’asticella.

Federica Brignone, 5: ansia da prestazione per l’azzurra. In prova aveva realizzato il miglior tempo, l’assenza di Mikaela Shiffrin le offriva una grande possibilità per la classifica generale. Insomma, la valdostana si aspettava tanto, forse troppo. Oggi, ancor più di ieri, ha voluto strafare ed il risultato non è arrivato. Siamo convinti che rivedremo la vera Brignone domani in superG.

Stephanie Venier, 8,5: le austriache, all’alba delle 30 primavere, stanno trovando una loro dimensione ad alti livelli. Oggi fa tremare Goggia sino in fondo, vedendosi sfuggire la vittoria per soli 10 centesimi. Una regolarista che di tanto in tanto fa capolino sul podio: quello odierno è l’ottavo in carriera (una sola vittoria nel 2019 a Garmisch).

Mirjam Puchner, 8: fa valere la grande scorrevolezza e conquista un podio importante. Altra austriaca di 31 anni. Lo sci alpino, ad ogni modo, è cambiato tanto: è sempre più raro vedere emergere delle giovanissime subito competitive ai massimi livelli.

Nicol Delago, 8: bentornata! Avevamo veramente tanto bisogno di questa ragazza talentuosa, che tuttavia si era smarrita da tanti anni. Il suo ultimo podio, guarda caso sempre ad Altenmarkt, risaliva addirittura al gennaio 2020! Le doti di scorrevolezza non le ha mai perse, ora sembra aver imboccato la retta via anche per sciare bene nei tratti più tecnici. Si attendono conferme, ma a 28 anni ha ancora tutto il tempo per togliersi delle soddisfazioni.

Lara Gut-Behrami, 6,5: eccezionale come affronta le curve, oggi la migliore per distacco. Peccato che ormai in discesa perda veramente un’enormità sui piani. E questa zavorra le costa il podio.

Laura Pirovano, 6: 13ma a 1.26. Si difende bene nella parte alta, in fondo vede sfumare il piazzamento in top10 che avrebbe auspicato.

Vicky Bernardi, 7: 28ma e quindi in zona punti al debutto in Coppa del Mondo. Per esaltarsi è troppo presto, questa ragazza di 21 anni deve ancora farsi le ossa, se pensiamo che in Coppa Europa non è ancora mai finita in top10. Le qualità però ci sono, come dimostra l’argento in discesa ai Mondiali juniores dello scorso anno.

