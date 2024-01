Ordine d’arrivo sci alpino, risultati slalom Wengen 2024: Feller vince, Sala miglior italiano, Vinatzer sbaglia

Manuel Feller ha vinto lo slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse austriaco ha rimontato due posizioni nella seconda manche e ha trionfato sulla pista svizzera con il tempo complessivo di 1:50.28. Affermazione di assoluto spessore che gli permette di allungare in testa alla classifica di specialità. Manuel Feller ha superato nella seconda manche i norvegesi Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen, inchinatisi rispettivamente per 10 e 21 centesimi. Ai piedi del podio si è piazzato il francese Clement Noel (quarto a 0.44), più attardati gli svizzeri Loic Meillard e Marc Rochat.

Il miglior italiano al traguardo è stato Tommaso Sala, 17mo a 2.01 dopo aver perso ben dodici posizioni rispetto alla prima manche. Alex Vinatzer, quarto a metà gara, ha commesso un grave errore sul dosso conclusivo quando era in lizza per un piazzamento in top-5 e ha concluso in 26ma piazza a 2.65. Tobias Kastlunger 24mo, Stefano Gross 27mo. Di seguito l’ordine d’arrivo dello slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE ARRIVO SLALOM WENGEN

1 1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 54.19 (3) 56.09 (2) 1:50.28 0.00 Atomic

2 10 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 53.67 (1) 56.71 (9) 1:50.38 0.10 0.66 Head

3 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.03 (2) 56.46 (5) 1:50.49 0.21 1.39 Van deer racing

4 4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 54.90 (12) 55.82 (1) 1:50.72 0.44 2.91 Dynastar

5 7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 55.03 (15) 56.23 (3) 1:51.26 0.98 6.49 Rossignol

6 11 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 54.86 (11) 56.48 (6) 1:51.34 1.06 7.02 Nordica

7 20 54170 MATT Michael 1993 AUT 55.15 (18) 56.33 (4) 1:51.48 1.20 7.94 Blizzard

8 9 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 54.70 (8) 56.84 (14) 1:51.54 1.26 8.34 Atomic

9 14 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 54.67 (7) 56.93 (17) 1:51.60 1.32 8.74 Van deer racing

10 35 380361 RODES Istok 1996 CRO 54.76 (9) 56.97 (19) 1:51.73 1.45 9.60 Voelkl

11 46 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA 55.21 (19) 56.55 (7) 1:51.76 1.48 9.80 Rossignol

12 15 220689 RYDING Dave 1986 GBR 54.84 (10) 57.05 (20) 1:51.89 1.61 10.66 Fischer

12 5 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.97 (13) 56.92 (16) 1:51.89 1.61 10.66 Fischer

14 21 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 55.27 (21) 56.74 (11) 1:52.01 1.73 11.45 Voelkl

15 30 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 55.22 (20) 56.84 (14) 1:52.06 1.78 11.78 Head

16 24 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 55.49 (24) 56.66 (8) 1:52.15 1.87 12.38 Rossignol

17 13 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 54.48 (5) 57.81 (26) 1:52.29 2.01 13.31 Dynastar

18 32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR 55.11 (16) 57.22 (21) 1:52.33 2.05 13.57 Fischer

19 38 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 55.12 (17) 57.27 (23) 1:52.39 2.11 13.97 Atomic

20 41 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA 55.76 (28) 56.73 (10) 1:52.49 2.21 14.63 Dynastar

21 26 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 55.59 (25) 56.94 (18) 1:52.53 2.25 14.89 Atomic

22 45 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA 55.80 (29) 56.82 (12) 1:52.62 2.34 15.49 Salomon

23 44 60261 MAES Sam 1998 BEL 55.82 (30) 56.83 (13) 1:52.65 2.37 15.69 Voelkl

24 29 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 55.68 (26) 57.23 (22) 1:52.91 2.63 17.41 Head

25 33 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP 55.27 (21) 57.65 (24) 1:52.92 2.64 17.48 Atomic

26 16 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 54.40 (4) 58.53 (27) 1:52.93 2.65 17.54 Atomic

27 27 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 55.72 (27) 57.65 (24) 1:53.37 3.09 20.45 Voelkl

28 19 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 54.65 (6) 59.05 (28) 1:53.70 3.42 22.64 Voelkl

NON GIUNTO AL TRAGUARDO

2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...