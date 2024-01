Ordine d’arrivo sci alpino, classifica slalom Kranjska Gora 2023: Vlhova vince, Shiffrin inforca

Petra Vlhova ha vinto lo slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La slovacca ha primeggiato con il tempo complessivo di 1:47.62, difendendo brillantemente il primo posto ottenuto al termine della prima manche e approfittando anche dell’inforcata della super favorita Mikaela Shiffrin. Alle sue spalle si sono piazzate la tedesca Lena Duerr (a 0.72) e la statunitense AJ Hurt (a 0.87), mentre la svizzera Camille Rast e l’americana Paula Moltzan restano giù dal podio.

Nessuna italiana si è qualificata alla seconda manche. Mikaela Shiffrin resta al comando della classifica di specialità, ma ora ha soltanto cinque punti di vantaggio su Vlhova. La stessa statunitesne è leader della graduatoria generale, con 207 lunghezze di margine su Vlhova e 232 sulla nostra Federica Brignone. Di seguito l’ordine d’arrivo dello slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE ARRIVO SLALOM KRANJSKA GORA

1 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 51.30 (1) 56.32 (7) 1:47.62 0.00 Rossignol

2 3 206355 DUERR Lena 1991 GER 51.56 (2) 56.78 (12) 1:48.34 0.72 4.88 Head

3 38 6536392 HURT A.J. 2000 USA 53.39 (16) 55.10 (1) 1:48.49 0.87 5.90 Head

4 23 516562 RAST Camille 1999 SUI 52.85 (11) 55.94 (6) 1:48.79 1.17 7.94 Head

5 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 52.10 (5) 56.75 (11) 1:48.85 1.23 8.34 Rossignol

6 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 52.01 (4) 56.99 (18) 1:49.00 1.38 9.36 Head

7 15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 52.19 (6) 56.96 (17) 1:49.15 1.53 10.38 Rossignol

8 37 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA 53.99 (24) 55.31 (2) 1:49.30 1.68 11.40 Rossignol

9 9 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 52.25 (7) 57.13 (21) 1:49.38 1.76 11.94 Fischer

10 14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 52.77 (10) 56.81 (13) 1:49.58 1.96 13.29 Salomon

11 2 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 51.56 (2) 58.22 (25) 1:49.78 2.16 14.65 Voelkl

12 48 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT 53.96 (23) 55.89 (5) 1:49.85 2.23 15.13 Head

13 55 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 54.50 (28) 55.48 (3) 1:49.98 2.36 16.01 Blizzard

14 17 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 53.44 (17) 56.61 (10) 1:50.05 2.43 16.48 Nordica

15 31 198176 LAMURE Marie 2001 FRA 54.38 (27) 55.71 (4) 1:50.09 2.47 16.75 Rossignol

16 24 107747 SMART Amelia 1998 CAN 53.85 (22) 56.41 (8) 1:50.26 2.64 17.91 Atomic

17 16 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 53.34 (15) 57.03 (20) 1:50.37 2.75 18.65 Head

18 18 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 53.17 (13) 57.26 (22) 1:50.43 2.81 19.06 Atomic

19 13 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 53.44 (17) 57.02 (19) 1:50.46 2.84 19.26 Atomic

20 27 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 53.59 (19) 56.93 (16) 1:50.52 2.90 19.67 Head

21 21 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 53.72 (21) 56.83 (14) 1:50.55 2.93 19.87 Kaestle

22 22 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 53.06 (12) 57.60 (24) 1:50.66 3.04 20.62 Rossignol

23 20 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 54.32 (26) 56.43 (9) 1:50.75 3.13 21.23 Rossignol

24 25 516530 GOOD Nicole 1998 SUI 53.62 (20) 57.45 (23) 1:51.07 3.45 23.40 Stoeckli

25 58 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA 54.64 (30) 56.84 (15) 1:51.48 3.86 26.18 Rossignol

NON TERMINANO LA SECONDA MANCHE

6 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

10 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

12 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

28 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

42 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

