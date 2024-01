Olimpiadi Parigi 2024: più stringenti le norme di partecipazione per le atlete transgender

Cambiano le norme in riferimento alla partecipazione delle atlete transgender per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le nuove regole, decisamente più stringenti rispetto a quelle precedentemente in vigore, consentiranno l’iscrizione ai Giochi soltanto agli individui che hanno completato il ciclo di transizione prima dei dodici anni. Come riporta la testata Insidethegames, i requisiti sono cambiati per evitare possibili svantaggi, rispetto soprattutto alle concorrenti cisgender.

La nuova normativa – che riprende le decisioni prese in tempi recenti da Federazioni importanti come quelle di atletica e di nuoto – va a modificare le linee guida diffuse in precedenza che consentivano la partecipazione di qualsiasi atleta, a patto che i livelli di testosterone fossero inferiori a 10 nanomoli per litro nei dodici mesi antecedenti alla rassegna a Cinque Cerchi.

Ricordiamo che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha partecipato la prima atleta transgender della storia: si trattava di Laurel Hobbard, neozelandese che ha preso parte nella categoria -87 kg di sollevamento pesi. In quella circostanza non ci fu alcun vantaggio. La gara della pesista durò infatti poco più di dieci minuti, terminando in anticipo dopo tre alzate nulle nello strappo.

Foto: LaPresse

