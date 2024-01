NBA, risultati della notte (12 gennaio): Milwaukee demolisce Boston, Lakers crisi continua e Thunder da record

Nella notte italiana di oggi si sono giocate cinque partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra le sfide più attese quella tra gli Utah Jazz di Simone Fontecchio e i Dallas Mavericks e i due big match d’alta classifica Clippers-Heat e Bucks-Pacers. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Nel big match di giornata dominio dei Milwaukee Bucks che battono i Boston Celtics 135-102. Match a senso unico, dove i Bucks vanno già sul +15 nel primo quarto, toccano il +43 e poi gestiscono una partita in cui Boston non entra mai. Top scorer Bobby Portis con 28 punti, ma sono tre i Bucks oltre quota 20 punti, con Giannis Antetokounmpo che chiude con 24 punti e 12 rimbalzi.

Tornano a perdere i Los Angeles Lakers che cedono con i Phoenix Suns 109-127. Ospiti che allungano dopo pochi minuti, scappano via fino al +32 e gestiscono un match in cui Los Angeles fatica a produrre punti. Top scorer Bradley Beal con 39 punti. Vittoria anche per i Dallas Mavericks che superano di misura i New York Knicks per 128-124. Unico vero incontro equilibrato della nottata, i Mavs guidano comodamente per quasi tutto il match, ma nel finale rischiano la beffa e solo alla fine arriva la spallata decisiva, grazie ai 44 punti e 10 assist di Kyrie Irving.

Vittoria record per gli Oklahoma City Thunder che demoliscono i Portland Trail Blazers per 139-77. Portland dura una manciata di minuti, poi i Thunder cambiano marcia e inesorabilmente scappano via chiudendo con un +62 clamoroso. Top scorer Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti. Infine, ieri sera a Parigi i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Brooklyn Nets 111-102 davanti a 22.000 spettatori. Match con i Cavs sempre avanti, fino a toccare anche il +26 a inizio terzo quarto, mentre i Nets hanno solo potuto limitare i danni. Decisivi i 45 punti di Donovan Mitchell, con anche 12 rimbalzi, mentre a Brooklyn non bastano i 26 punti a testa di Mikal Bridges e Cam Thomas. A scaldare gli animi, nel terzo quarto, lo scontro tra Tristan Thompson e Nic Claxton. Insulti, spintoni e una rissa che è costata a Thompson l’espulsione per “hostile act”.

I RISULTATI DELLA NOTTE (12 GENNAIO)

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 111-102

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 135-102

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 139-77

Dallas Mavericks – New York Knicks 128-124

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 109-127

