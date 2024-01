MotoGP, le prime parole di Marc Marquez da pilota Ducati: “L’adattamento alla moto è stato più veloce del previsto, la velocità c’è”

Si è aperta ufficialmente quest’oggi, 1° gennaio 2024, la nuova avventura agonistica di Marc Marquez in Ducati con i colori del Team Gresini. Nella giornata di ieri è infatti scaduto il contratto che lo legava alla Honda, quindi il fuoriclasse spagnolo ha potuto finalmente parlare alla stampa per commentare i test di Valencia e per proiettarsi verso i prossimi impegni di avvicinamento al primo round del Mondiale MotoGP 2024.

“Per me è stato ovviamente un gran cambiamento, la Ducati è diversa dalla Honda e richiede uno stile di guida differente: sono sulla moto campione del mondo, che pertanto va forte con tanti piloti. Tuttavia, mi sono adattato più velocemente del previsto: ho trovato subito un buon feeling e nel complesso mi sono trovato bene“, ha dichiarato MM93 ai microfoni di DAZN Spagna.

“Il tempo è venuto fuori senza cercarlo in modo esagerato. La velocità c’è, ma devo ancora capire molte cose soprattutto per essere più costante e per rapportarmi al meglio nella comunicazione con la nuova squadra, dopo che per 11 anni ho avuto un altro gruppo di lavoro. La famiglia Gresini mi ha accolto bene e questo è sempre bello“, ha aggiunto il trentenne di Cervera.

Credit: MotoGP.com Press

Leggi tutte le notizie di Check-in su OA Sport...