MotoGP: Franco Morbidelli è in dubbio per i test in Malesia di inizio febbraio

Franco Morbidelli sta bene, ma non benissimo. Dopo il grave incidente occorsogli ieri sulla pista di Portimao, per il quale in un primo momento non sono risultate lesioni gravi, i medici dell’ospedale di Faro, in Portogallo, dove è stato curato hanno preferito tenere il pilota in osservazione.

Il motivo è legato al fatto che una TAC ha rilevato e svelato un piccolo coagulo di sangue nella zona della testa. Come riporta motorsport.com, la sua squadra – la Prima Pramac – ha fatto capire di essere tranquilla, anche se in questi casi la sicurezza non è mai troppa.

Un rappresentante del team ha detto: “Sembra tutto a posto, stiamo aspettando i risultati della seconda TAC per confermare che non ha problemi nonostante il grosso colpo ricevuto alla testa. Le impressioni sono positive, ma volevano essere sicuri. Vedremo se stasera potrà lasciare l’ospedale, ma è probabile che non potrà tornare in Italia prima di domani”.

Poi, rispetto ai test della prossima settimana a Sepang, in Malesia, è stato specificato: “Se lo lasciano andare a casa oggi o domani, Franco potrà essere presente ai test della prossima settimana, ma è una cosa che non possiamo confermare dalla squadra”.

Nei prossimi giorni quindi, con la massima attenzione possibile, verrà sciolta la riserva su Franco Morbidelli.

Foto: MotoGP.com Press