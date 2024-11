MotoGP, promossi e bocciati GP Barcellona 2024: Bagnaia fa il massimo, Martin non sbaglia e vince il Mondiale

PROMOSSI E BOCCIATI GP BARCELLONA MOTOGP 2024

PROMOSSI

Francesco Bagnaia: weekend dominato da cima a fondo e undicesima vittoria della stagione. Pecco è stato il più forte a Barcellona, dimostrando una netta superiorità, ma le sue chance mondiali erano praticamente sfumate due settimane fa in Malesia e Martin non ha tremato nel momento della verità.

Jorge Martin: lascia la famiglia Ducati (ed il team Pramac) da vincente, conquistando il titolo grazie ad una costanza di rendimento impressionante nell’arco dell’intero campionato. Al Montmelò potrebbe accontentarsi di arrivare nella top9, ma disputa comunque una gara di alto livello festeggiando il Mondiale con il 16° podio stagionale.

Marc Marquez: dopo una Sprint negativa, a causa del contatto in partenza con Acosta, va oltre ogni aspettativa nella gara lunga rivelandosi l’unico in grado di tenere il passo di Bagnaia e sfruttando proprio il traino dell’italiano per staccare il resto degli inseguitori. La seconda posizione a Barcellona gli consente di superare in extremis Bastianini al terzo posto nel Mondiale.

Aleix Espargarò: chiude la sua lunga carriera in MotoGP con un fine settimana da protagonista, sfiorando la pole position e attestandosi a ridosso del podio sia nella Sprint che in gara. Sulla pista di casa si esalta in sella all’Aprilia, ma evita manovre azzardate per non rischiare di mettere in difficoltà il suo amico Martin nella corsa decisiva per il titolo.

BOCCIATI

Enea Bastianini: MVP nella Sprint del sabato con una partenza da urlo ed il sorpasso su Martin all’ultimo giro per la seconda piazza, questa volta in gara si scioglie uscendo con le ossa rotte da quasi tutti i duelli ravvicinati e non riuscendo a far valere le sue qualità nella gestione della gomma posteriore alla distanza. Il 7° posto del Montmelò gli costa il podio nella classifica finale del Mondiale.

Marco Bezzecchi: non considerando Michele Pirro (sostituto di Fabio Di Giannantonio), arriva al traguardo in nona piazza assoluta come ultimo dei piloti Ducati. Weekend incolore per il romagnolo al termine di un’annata fallimentare, in attesa di affrontare una nuova sfida con Aprilia nel 2025.

Maverick Viñales: mentre il suo compagno di squadra lotta con le Ducati nelle posizioni che contano a ridosso del podio, lui conclude la sua avventura in Aprilia con una gara pessima, sprofondando nelle retrovie in partenza e non andando oltre un modesto 15° posto al traguardo.