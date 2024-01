Medvedev pronto per Sinner: “Non ha cambiato molto, gioca solo meglio. So che devo alzare il livello”

Daniil Medvedev non muore mai e va a prendersi una bellissima finale agli Australian Open, con una rimonta eccezionale nella semifinale con Alexander Zverev: sotto due set a zero il russo è riuscito a ribaltare la situazione e a conquistare l’atto conclusivo.

La sfida per il titolo sarà al nostro Jannik Sinner, mostruoso nell’eliminare Novak Djokovic. Proprio sullo scontro all’azzurro, in conferenza stampa, il russo ha dichiarato: “Spero che l’aver giocato delle finali, al contrario di Jannik, mi dia un vantaggio. Vantaggi fisici non ne ho, vantaggi sul tennis vediamo. Negli ultimi tre incontri mi ha battuto”.

Cosa deve cambiare il russo verso la sfida all’altoatesino? “Se voglio batterlo, devo alzare il mio livello, giocare su un livello completamente diverso, e cercherò di farlo”.

C’è stato una modifica nel gioco di Sinner? “Non ha cambiato troppo, fa un po’ più di serve and volley, è un po’ più aggressivo, ma semplicemente a fine stagione ha cambiato livello di gioco”.

