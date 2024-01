Medvedev e l’augurio per Sinner-Djokovic: “Spero solo che duri 7 ore e mezza…”

Domani, non prima delle 04.30 italiane, Jannik Sinner affronterà la sfida delle sfide: la semifinale degli Australian Open 2024 contro Novak Djokovic. Un match di categoria “impossibile” quello che attende l’altoatesino (n.4 del mondo) al cospetto di chi non conosce il significato della parola sconfitta dal 2018. Nole, infatti, ha vinto le ultime 33 partite disputate a Melbourne e non ha certo intenzione di fermarsi qui.

Da par suo, Sinner arriva all’appuntamento della prima semifinale in carriera di questo Major con il desiderio di capire a che punto sia, con l’obiettivo di giocarsela alla pari con il campione serbo. Le attenzioni del mondo dello sport saranno sicuramente su questa partita, ancor più di quanto accaduto nella nota semifinale di Coppa Davis, quando Jannik riuscì a battere Nole, annullando tre match-point consecutivi.

Tra gli interessati c’è anche il n.3 del mondo, Daniil Medvedev, che sarà impegnato nella seconda semifinale del Major contro il tedesco Alexander Zverev. Il russo ha piegato al quinto set il polacco Hubert Hurkacz e ora si appresta a vivere un confronto non certo semplice contro il teutonico, visti alcuni screzi personali che ci sono stati nelle ultime sfide.

In conferenza stampa, Medvedev ha parlato del match tra Djokovic e Sinner, esprimendosi in questi termini: “Penso che Jannik stia giocando davvero bene ora. Se devo essere sincero al 100%, non saprei scegliere su chi preferirei ritrovarmi in un’eventuale Finale. Djokovic ha sempre vinto e ha numeri pazzeschi, ma Sinner non ha perso mai un set quest’anno, anche quando si è trovato 1-5 nel tie-break contro Rublev. Vorrei che in semifinale giocassero 7 ore e 20, un 30-28 al super tie-break e poi vedremo se saranno stanchi nell’atto conclusivo (sorride, ndr)“.

“Credo sarà un grande match, spero di godermelo fino a quando avrò tempo perché dovrò preparare il mio incontro. Hanno avuto una grande rivalità alla fine della scorsa stagione tra Torino e Coppa Davis. Divertiamoci e vediamo chi vince“, ha concluso il moscovita.

