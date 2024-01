Mathieu van der Poel fa 10 su 10: “Faceva freddo, poi mi sono scaldato e ho cambiato ritmo”

Mathieu van der Poel ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena a Zonhoven. Il fuoriclasse olandese ha giganteggiato in lungo e in largo, conquistando il decimo successo consecutivo nel corso di questa stagione invernale. Affermazione di forza per il portacolori dell’Alpecin-Deceuninck, che si sta caricando in vista dei Mondiali di Tabor dove sarà chiamato a difendere il titolo iridato.

Mathieu van der Poel ha analizzato la propria prestazione: “Inizialmente volevo vedere come si sviluppava la corsa. Faceva freddo per la prima volta, quindi ho voluto scaldarmi prima di fare il mio ritmo. È stata una corsa dura e oggi non volevo spendere troppe energie. Sono felicissimo di come è andato questo inizio di stagione. Posso andare in Spagna sereno ora e continuare a lavorare sulla forma. Sono sempre felice di vincere ovviamente, mi sono sentito abbastanza bene anche oggi, ma sono felice di poter tornare ad allenarmi un po’ al caldo”.

Foto: IPA Sport

