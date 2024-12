Quando si sfidano van der Poel e van Aert nel ciclocross? Il calendario degli scontri diretti

Mathieu van der Poel e Wout van Aert si affronteranno quattro volte durante la stagione di ciclocross. Dopo che le due stelle della specialità hanno comunicato i rispettivi calendari è stato possibile individuare quando si incroceranno durante l’inverno. Si tratta di un numero cospicuo di testa a testa, considerando che il belga ha in programma soltanto sei gare nel fango contro le undici selezionate dall’olandese. Non è previsto il confronto ai Mondiali di Lievin, visto che van Aert non prenderà parte alla rassegna iridata.

Primo scontro a Mol il 23 dicembre in occasione di una tappa del Superprestige, mentre quattro giorni dopo i due rivali animeranno l’Exact Cross a Loenhoute. Bisognerà poi aspettare il 5 gennaio per l’incrocio in Coppa del Mondo a Dendermonde, mentre l’ultima sfida avrà luogo il 25 gennaio a Maasmechelen sempre nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante. Si tratta di quattro gare in Belgio, dunque sarà sempre il portacolori della Visma | Lease a Bike a gareggiare di fronte al proprio pubblico.

CALENDARIO SFIDE VAN DER POEL-VAN AERT NEL CICLOCROSS

23 dicembre: Superprestige a Mol (Belgio)

27 dicembre: Exact Cross a Loenhout (Belgio)

5 gennaio: Coppa del Mondo a Dendermonde (Belgio)

25 gennaio: Coppa del Mondo a Maasmechelen (Belgio)

CALENDARIO CICLOCROSS DI VAN DER POEL

22 dicembre: Coppa del Mondo a Zonhoven (Belgio)

23 dicembre: Superprestige a Mol (Belgio)

26 dicembre: Coppa del Mondo a Gavere (Belgio)

27 dicembre: Exact Cross a Loenhout (Belgio)

29 dicembre: Coppa del Mondo a Besançon (Francia)

1° gennaio: X2O Trofee a Baal (Belgio)

3 gennaio: X2O Trofee a Koksijde (Belgio)

5 gennaio: Coppa del Mondo a Dendermonde (Belgio)

25 gennaio: Coppa del Mondo a Maasmechelen (Belgio)

26 gennaio: Coppa del Mondo a Hoogerheide (Paesi Bassi)

2 febbraio: Mondiali a Lievin (Francia)

CALENDARIO CICLOCROSS DI VAN AERT

23 dicembre Superprestige a Mol

27 dicembre Exact Cross a Loenhout

4 gennaio Superprestige a Gullegem

5 gennaio Coppa del Mondo Dendermonde

19 gennaio Coppa del Mondo a Benidorm

25 gennaio Coppa del Mondo a Maasmechelen