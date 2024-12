Mathieu van der Poel svela il calendario di ciclocross: inverno rovente e obiettivo Mondiali

Mathieu van der Poel ha deciso di cimentarsi nuovamente con il ciclocross durante l’inverno e ha svelato il proprio calendario di gare, comunicando dove sarà presente nei prossimi due mesi. Il Campione del Mondo in carica andrà a caccia della sesta corona iridara in carriera in questa specialità dopo quelle del 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. Il fuoriclasse olandese, che nel corso di questa stagione ha vinto la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, sarà infatti della partita in occasione dei Mondiali in programma il 2 febbraio a Lievin (Francia).

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck, che ha chiuso l’annata agonistica con il terzo posto nella prova in linea dei Mondiali su strada e il sigillo ai Mondiali di Gravel lo scorso 6 ottobre, esordirà il 22 dicembre in occasione della tappa di Coppa del Mondo a Zonhoven e il giorno successivo sarà impegnato al Superprestige di Mol. Sarà un periodo natalizio decisamente intenso per il 29enne, che ha selezionato la Coppa del Mondo a Gavere (26 dicembre) e l’Exact Cross a Loenhout (27 dicembre).

Dopo le prime quattro uscite in Belgio, Mathieu van der Poel si trasferirà a Besançon (Francia) per la prova di Coppa del Mondo del 29 dicembre, poi lo vedremo all’opera in due eventi dell’X2O Trofee: il 1° gennaio a Baal e il 3 gennaio a Koksijde. A seguire la tripletta di Coppa del Mondo prima dei Mondiali: 5 gennaio a Dendermonde, 25 gennaio a Maasmechelen, 26 gennaio a Hoogerheide (nei suoi Paesi Bassi). Dopo questa esigente attività nel fango, il nativo di Kapellen riprenderà la preparazione in vista degli appuntamenti su strada.

CALENDARIO MATHIEU VAN DER POEL NEL CICLOCROSS

22 dicembre: Coppa del Mondo a Zonhoven (Belgio)

23 dicembre: Superprestige a Mol (Belgio)

26 dicembre: Coppa del Mondo a Gavere (Belgio)

27 dicembre: Exact Cross a Loenhout (Belgio)

29 dicembre: Coppa del Mondo a Besançon (Francia)

1° gennaio: X2O Trofee a Baal (Belgio)

3 gennaio: X2O Trofee a Koksijde (Belgio)

5 gennaio: Coppa del Mondo a Dendermonde (Belgio)

25 gennaio: Coppa del Mondo a Maasmechelen (Belgio)

26 gennaio: Coppa del Mondo a Hoogerheide (Paesi Bassi)

2 febbraio: Mondiali a Lievin (Francia)