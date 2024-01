Lorenzo Musetti affronterà al 2° turno quella che in Francia considerano una sicura promessa

Lorenzo Musetti ha iniziato bene la propria avventura negli Australian Open 2024. Il toscano ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi e sul suo cammino, nel secondo turno dello Slam a Melbourne, ci sarà un altro transalpino, ovvero Luca Van Assche. Il transalpino l’ha spuntata nel primo round contro l’australiano James Duckworth.

Un successo sofferto del 20enne d’Oltralpe, sullo score di 6-7 (2) 6-3 3-6 6-3 6-3, a testimonianza della grande determinazione. Un tennista su cui la Federazione francese, supervisionata da Ivan Ljubicic, crede moltissimo e già qualcosa ha fatto vedere a livello Challenger nel suo percorso.

Attualmente n.87 del mondo, classe 2004, Van Assche aveva raggiunto il best ranking il 23 ottobre dell’anno passato (n.63). In avvicinamento al Major ha affrontato il torneo di Brisbane, venendo eliminato al primo turno dal russo Alexander Shevchenko, mentre ad Auckland ha superato le qualificazioni ed è stato battuto negli ottavi di finale dal britannico Cameron Norrie.

Musetti e il francese non si sono mai affrontati a livello ufficiale nel massimo circuito internazionale, ma si conoscono bene per essersi allenati spesso a Montecarlo, dove il toscano risiede. Di conseguenza, non sarà un incontro al buio. Il carrarino dovrà sfruttare le migliori qualità nel variare il gioco e mettere in una condizione di difficoltà il rivale, che però sa muoversi molto bene sul campo. Si prospetta un incontro complicato per l’italiano.

Foto: LaPresse

