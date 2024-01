LIVE Valencia-Olimpia Milano 84-72, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: l’EA7 cade in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.31 La nostra diretta live testuale termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.30 L’Olimpia Milano si scioglie nell’ultimo quarto d’ora di gara a La Fonteta con Valencia che vince grazie ai 15 punti di Jones. All’Olimpia non bastano i 20 di Napier (top-scorer).

Finisce qui.

84-72 Robertson da tre.

81-72 Liberi di Hall.

81-70 Robertson chiude la contesa, +11 Valencia con 1’02” da giocare.

79-70 Tripla mortificante di Pradilla, 1’35” sul cronometro.

76-70 Penetrazione di Ojeleye, time out Milano.

74-70 Ancora Davies dalla lunetta, 3’16” da giocare.

72-70 Liberi di Davies.

70-70 Piazzato di Ojeleye da centro area.

68-70 Penetrazione di Hall che si appoggia al vetro.

68-68 Ancora Napier che sta tenendo in piedi l’Olimpia.

68-66 Davies da tre.

65-66 Penetrazione di Napier che riporta avanti Milan, 7’02” da giocare.

65-64 TRIPLA di Tonut.

65-61 Liberi di Pangos.

63-61 Hall riporta Milano a -2.

63-59 Harper in penetrazione.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

61-59 Interferenza di Shields sul terzo tempo di Harper, canestro valido.

59-59 Napier riporta la situazione in parità dalla lunetta.

59-57 Un libero di Poythress ad interrompere il parziale valenciano.

59-56 Reuvers da tre, c’è solo la squadra di Mumbrù ora in campo.

56-56 Tripla della parità di Jones, time out Messina sul parziale aperto di 10-0 Valencia.

53-56 Schiacciata di Ojeleye.

51-56 Liberi di Harper, 2’59” sul cronometro, 2-2 i falli.

49-56 Tripla di Jones.

46-56 Tre liberi di Poythress.

46-53 Risponde subito Ojeleye.

43-53 TRIPLA DI SHIELDS! +10 Milano.

43-50 Penetrazione di Robertson, 4’41” da giocare nel terzo quarto.

41-50 Correzione a canestro di Melli.

41-48 HALL DA TRE!

41-45 Tripla di Robertson.

38-45 Inglis dalla media, 7’15” da giocare nel terzo quarto.

36-45 Rubata di Davies che vola a schiacciare in campo aperto.

34-45 Melli da centro area buttandosi indietro.

34-43 Penetrazione di Jones che si appoggia al vetro.

32-43 TRIPLA DI NAPIER! Nuovo massimo vantaggio Milano sul +11.

INIZIA IL TERZO QUARTO!

21.17 21-19 e 11-21 i parziali di un primo tempo che l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina chiude avanti di 8 sul Valencia di Alex Mumbrù, a tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

32-40 TRIPLA DI NAPIER!

32-37 Liberi di Jones.

30-37 Canestro al volo di Napier sull’alzata di Hall, 1’04” sul cronometro, 2-2 i falli.

30-35 Davies interrompe il parziale meneghino.

28-35 Penetrazione di Hall.

28-33 SCHIACCIATA di Melli, massimo vantaggio Milano, time out Valencia.

28-31 Melli lavora bene sotto canestro, 3’35” all’intervallo lungo, 2-1 i falli.

28-29 Piazzato di Harper.

26-29 Piazzato di Voigtmann, time out che arriva dalla panchina di Valencia.

26-27 Piazzato di Poythress.

26-25 Harper da tre, 7’34” da giocare.

23-25 Tonut attacca l’area e si appoggia al tabellone.

23-23 Piazzato di Tourè.

21-23 Penetrazione di Shields che riporta avanti Milano.

21-21 Contropiede Milano chiuso da Tonut.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

21-19 Anderson risponde dall’altra parte.

18-19 SHIELDS DA TRE!

18-16 Dentro il libero supplementare.

17-16 Penetrazione di Jones che realizza subendo anche fallo da Tonut, 55″ per chiudere il primo quarto.

15-16 Reuvers entra e si presenta con uno step-back che riporta Valencia a -1.

13-16 Dentro il libero aggiuntivo.

13-15 HALL! Penetrazione con canestro e fallo subito da Toure, potenziale gioco da tre.

13-13 Due liberi di Ojeleye.

11-13 TRIPLA DI HALL! Milano davanti con 3’00” da giocare nel primo quarto.

11-10 Primo canestro su azione in maglia Olimpia per McGruder.

11-8 Penetrazione di Davies.

9-8 Ancora Napier, Milano a -1 in un amen, 4’18” sul cronometro, 2-1 i falli.

9-6 Piazzato di Napier.

9-4 Tripla di Ojeleye.

6-4 Piazzato di Davies sulla sirena dei 24.

4-4 2/2 per il nuovo arrivo di casa Olimpia, 6’50” da giocare nel primo quarto.

Fallo di Roberston che manda in lunetta McGruder con due liberi.

4-2 Due liberi di Hall.

4-0 Inglis riceve nel pitturato e non sbaglia.

2-0 Piazzato di Jones che sblocca il punteggio della serata.

SI PARTE!

20.28 Un minuto di silenzio per Dejan Milojevic.

20.25 I quintetti, VALENCIA: Devis, Inglis, Jones, Ojeleye, Robertson; MILANO: McGruder, Hall, Napier, Melli, Hines.

20.20 9-12 il record attuale dell’Olimpia Milano che occupa la dodicesima posizione della classifica alle spalle proprio di Valencia (undicesimo a 10-11).

20.15 Un quarto d’ora alla palla a due, in corso la presentazione delle squadre al Pavelló Municipal Font de San Lluís “La Fonteta”.

20.10 L’EA7 Emporio Armani di coach Ettore Messina va a caccia di una vittoria in Spagna nel match valido per la ventiduesima giornata della regular season di Eurolega.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Valencia-Olimpia Milano.

L’Olimpia Milano di Ettore Messina è chiamata ad uno snodo cruciale della propria stagione europea in una sfida fondamentale per cercare di concretizzare una rincorsa ai piazzamenti playoff sviluppatasi dopo il difficoltoso avvio stagione della compagine meneghina. 9-12 l’attuale record di Milano, che occupa attualmente la dodicesima posizione della classifica ad una sola vittoria proprio dal Valencia.

Valencia reduce da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive in Eurolega, nell’ordine Panatinhaikos e Zalgiris Kaunas in casa e per ultimo il Real Madrid nel derby spagnolo in trasferta. Come detto in precedenza la compagine di coach Álex Mumbrú naviga in una situazione analoga a quella dell’Olimpia, ossia vicino alla zona playoff, che da quest’anno vedrà accedere le prime dieci squadre della graduatoria.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Valencia-Olimpia Milano, ventiduesima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al Pabellon Fuente de San Luis, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

