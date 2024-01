LIVE Snowboardcross, St. Moritz 2024 in DIRETTA: Michela Moioli torna in gara dalle 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza gara stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross 2023-2024, programmata quest’oggi a St. Moritz (Svizzera). Dopo una pausa lunga oltre un mese, torneranno in scena gli specialisti dei salti e delle berme torneranno in gara per entrare nella fase calda della stagione: da qui a fine marzo, infatti, verranno disputate dieci delle dodici prove individuali valevoli per la sfera di cristallo.

Inizieranno prima gli uomini per gli ottavi di finale. La sfida per il successo dovrebbe vedere in lotta l’austriaco Alessandro Haemmerle e il canadese Eliot Grondin, vincitori delle prime due gare stagionali. Occhio anche all’australiano Adam Lambert, secondo in qualificazione, e al sempre temibile Leon Bozzolo. In casa Italia le aspettative sono riposte su Omar Visintin: il veterano azzurro andrà alla caccia del primo podio stagionale per rimettersi in corsa anche per la sfera di cristallo. Saranno della partita anche Lorenzo Sommariva e Tommaso Leoni.

Ovviamente gareggeranno anche le ragazze, le quali inizieranno le loro fatiche dai quarti di finale. Michela Moioli, dopo esser salita sul podio nella gara inaugurale della stagione, punta al bersaglio grosso in forza anche del miglior tempo in qualificazione. La bergamasca se la dovrà vedere con la francese Chloe Trespeuch, la ceca Eva Adamczykova e la britannica Charlotte Bankes. La stella azzurra non sarà l’unica atleta italiana al via, visto che troveremo in gara anche la giovanissima Sofia Groblechner.

OA Sport vi offre la diretta testuale delle gare maschili e femminili di snowboardcross previste quest’oggi a St. Moritz (Svizzera), terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross, il cui via è programmato per le 12.00. Non perdetevi neanche un minuto delle due gare con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!ù

Foto: Lapresse