LIVE Italia-Ungheria, Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA: il Settebello si gioca il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, Europei pallanuoto, in palio c’è il bronzo.

Con una buona difesa, la Spagna ha battuto l’Italia per 7-4 (con i parziali 2-1, 2-0, 1-0, 2-3) nella sfortunata semifinale per gli azzurri nei campionati europei di pallanuoto, in svolgimento a Zagabria. Il pass olimpico è quindi rimandato alla conquista degli ultimi quattro posti messi in palio ai campionati mondiali di Doha. Il Settebello paga la poca precisione al tiro 4/29 e 3/13 in superiorità numerica contro la Spagna. Con l’Ungheria arriva la sfida per il bronzo.

Match: Italia-Ungheria

Evento: Europei pallanuoto 2023

Data: 16/01/2024

Ore: 16.30.

Dove vederla: Rai Sport

I CONVOCATI. Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, Europei pallanuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 16:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...