Kooyang Classic 2024: come funziona, il regolamento e quante partite al massimo si possono giocare

Per affinare la preparazione in vista degli Australian Open 2024, sono finora tredici i tennisti, dodici uomini ed una donna, che hanno scelto di giocare dal 10 al 12 gennaio uno o più match nel Kooyong Classic, tradizionale torneo d’esibizione d’inizio stagione.

La manifestazione si svolgerà sempre a Melbourne e tra i protagonisti che vedremo in campo ci sarà anche Jannik Sinner, che non giocherà altri incontri ufficiali prima del primo torneo stagionale dello Slam: sulla falsariga dello scorso anno, ogni giorno si disputeranno tre match maschili ed uno femminile.

L’ordine di gioco di ciascuna delle tre giornate verrà svelato sempre nel pomeriggio australiano antecede, ma essendo un torneo d’esibizione il numero di match a cui ciascun giocatore prenderà parte dipenderà dagli accordi intercorsi tra il tennista stesso e gli organizzatori: il regolamento non pone alcun veto e quindi è possibile che un giocatore scenda in campo anche in tutti e tre i giorni della kermesse.

Gli iscritti: tra gli uomini saranno presenti Jannik Sinner (Italia), Holger Rune (Danimarca), Casper Ruud (Norvegia), Karen Khachanov (Russia), Frances Tiafoe (USA), Andy Murray (Gran Bretagna), Stan Wawrinka (Svizzera), Zhang Zhizhen (Cina), Dominic Thiem (Austria), Marc Polmans (Australia), Milos Raonic (Canada) e Marin Cilic (Croazia), mentre tra le donne, al momento è stata confermata la sola Mirra Andreeva (Russia).

ELENCO GIOCATORI CONFERMATI AL KOOYONG CLASSIC 2024

Uomini

Jannik Sinner (Italia)

Holger Rune (Danimarca)

Casper Ruud (Norvegia)

Karen Khachanov (Russia)

Frances Tiafoe (USA)

Andy Murray (Gran Bretagna)

Stan Wawrinka (Svizzera)

Zhang Zhizhen (Cina)

Dominic Thiem (Austria)

Marc Polmans (Australia)

Milos Raonic (Canada)

Marin Cilic (Croazia)

Donne

Mirra Andreeva (Russia)

Foto: LaPresse

