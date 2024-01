Kooyang Classic 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 10 al 12 gennaio 2024, al Lawn Tennis Club di Melbourne (Australia), sarà di scena il Kooyong Classic, torneo di esibizione in avvicinamento agli Australian Open. Lo Slam nella terra dei canguri (14-28 gennaio) rappresenta il primo evento importante per i tennisti, che in questa off-season si stanno preparando al meglio delle loro possibilità per essere pronti.

Jannik Sinner ha ultimato i suoi allenamenti tra Alicante (Spagna) e Montecarlo, per lavorare sul suo fisico e accrescere il livello del proprio tennis. Un Sinner che sarà protagonista di questo evento, l’unico a precedere il Major australiano. Contrariamente al passato, Jannik ha deciso di dedicare più tempo al lavoro tra palestra e campo al fine di andare a limitare alcune delle sue criticità.

Un torneo nel quale il roster dei partecipanti è ragguardevole: Holger Rune, Casper Ruud, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Andy Murray, Frances Tiafoe, Milos Raonic, Marin Cilic, Marc Polmans, Zhang Zhizhen e Karen Khachanov saranno gli altri tennisti ai nastri di partenza.

L’edizione 2024 del Kooyong Classic, in programma dal 10 al 12 gennaio a Melbourne (Australia), sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis; in streaming sul sito di supertennis e su SuperTennix. OA Sport seguirà la competizione con DIRETTE LIVE testuali.

KOOYONG CLASSIC 2024

KOOYONG CLASSIC 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse

